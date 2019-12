Pokemon Go nonostante la critica ne abbia criticato la crescita, risulta ancora una delle attrazioni principali nel mondo Android così come in quello Apple. La Niantic, creatrice del gioco, ci ha tenuto a migliorare sempre di più la piattaforma introducendo alcune novità interessanti per non far sì che gli utenti scappassero via.

Proprio diverse ore fa gli utenti hanno ricevuto il nuovo aggiornamento che riguarda proprio il nostro gioco. Soprattutto gli utenti Apple in questa situazione avrebbero ricevuto la nuova versione che sarebbe la 1.129.0, mentre gli utenti Android la nuova 0.163.0. L’aggiornamento è arrivato con alcune novità dedicati al pubblico di Pokémon Go proprio allo scopo di concedere loro un’esperienza sempre migliore.

Pokemon Go: arriva il nuovo aggiornamento che introduce alcune novità molto interessanti

L’intero team di sviluppatori che lavora duramente al miglioramento continuo di Pokémon Go ha deciso di introdurre un aggiornamento davvero importante.

Questo è arrivato per risolvere diversi bug all’interno del gioco, i quali si presentano ormai sistematicamente. Inoltre proprio in occasione delle feste natalizie è arrivata una nuova schermata con il tema invernale.

Le sorprese però non finiscono qui, dato che potrete incontrare tantissimi Pokémon con indosso costumi natalizi. Inoltre i più fortunati potranno trovare anche uno Stantler in versione cromatica con le campanelle ed uno Snover cromatico.

Non finisce però qui, dato che gli utenti potranno avere ogni giorno la possibilità di ricevere un’incubatrice uova monouso. In più ecco anche pacchi di amicizia che raddoppiano. Sono stati in più introdotti anche alcuni eventi per rendere il tutto ancora più avvincente.