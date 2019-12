Pokémon Go Continua ad essere l’attrazione principale per diversi utenti Android e Apple di tutto il mondo; Niantic, ideatore e sviluppatore del videogame, continua a introdurre sempre novità nel gioco per non far stancare i players.

Qualche ore fa la maggior parte degli utenti ha ricevuto un nuovo aggiornamento della applicazione; gli utenti Apple hanno ricevuto la versione 1.129.0 e gli utenti Android hanno ricevuto quella 0.163.0.

Pokémon go si aggiorna: ecco le novità introdotte

Il team di sviluppo ha lavorato duramente in queste ultime settimane per introdurre un aggiornamento molto importante soprattutto per risolvere alcuni problemi di bug e migliorare le prestazioni del gioco; inoltre, in occasione delle festività natalizie gli utenti hanno una nuova schermata a tema invernale.

Fortunatamente le sorprese introdotte per le festività natalizie non finiscono qui perché i players hanno la possibilità di incontrare tantissimi Pokémon con costumi natalizi; addirittura i più fortunati possono incontrare Stantler cromatico con le campanelle e Snover cromatico.

Gli utenti hanno la possibilità di ricevere ogni giorno una incubatrice uova monouso e i pacchi di amicizia sono raddoppiati; il team di sviluppo ha introdotto anche alcuni eventi per rendere il gioco ancora più interessante.

In particolare, da martedì 17 dicembre fino a martedì 7 gennaio è possibile partecipare all’evento denominato Virizon arriva nei raid a cinque stelle; si tratta di un Pokémon leggenda famoso per i suoi movimenti rapidi di tipo erba e lotta: si consiglia, infatti, di creare una valida strategia per combatterlo.

Inoltre, i giocatori possono partecipare da venerdì 20 dicembre fino a lunedì 23 dicembre al l’evento denominato week end di raid speciali con Luigia, Pokémon di tipo psico e volante, e Ho-oh, di tipo fuoco e volante.