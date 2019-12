3 Italia è uno degli operatori telefonici tradizionali più economici dell’intero mercato della telefonia mobile, al giorno d’oggi permette l’attivazione di un paio di offerte a meno di 7 euro al mese, dal risparmio assicurato.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi, tuttavia, risultano essere limitate esclusivamente ad una ristrettissima porzione di consumatori, ciò sta a significare che l’attivazione sarà possibile solo per gli uscenti da Iliad o da un operatore telefonico virtuale con portabilità obbligatoria del numero originario.

3 Italia: quali sono le offerte da attivare per spendere meno di 7 euro al mese?

La Play 50 Unlimited è una soluzione che richiede il versamento iniziale di 6,99 euro, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, tutto per accedere tranquillamente a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile e minuti illimitati per telefonare ad amici e parenti. I rinnovi sono previsti direttamente su credito residuo e non presenta vincoli contrattuali di durata, quindi si potrà richiedere il recesso in un qualsiasi momento senza temere di dover pagare penali o altro.

La All-In 100 Unlimited è invece la soluzione molto più performante, sebbene comunque presenti un vincolo di 24 mesi e richieda il pagamento tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile. Ad ogni modo al proprio interno nasconde 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G e minuti illimitati da utilizzare a piacimento. Il costo fisso è, come nel caso precedente, di 6,99 euro al mese; all’attivazione sarà necessario pagare un contributo di 6,99 euro, con l’aggiunta di 10 euro per la SIM (la penale in questo caso ha valore di 49 euro).