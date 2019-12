Iliad e le due offerte segrete che costano meno della Giga 50

Iliad sembra essere sempre più proiettato verso il futuro, in quanto il quarto gestore di telefonia mobile italiana ha ricevuto tanti nuovi riconoscimenti. L’azienda è riuscita infatti ad avere dalla sua parte anche coloro che risultavano più scettici, soprattutto grazie ai prezzi promossi.

Le sue offerte sono infatti affare per tutti, dal momento che sono ancora disponibili nonostante il tempo sia passato in maniera rapidissima. Il gestore è arrivato un anno e mezzo fa, con tanto scetticismo da parte degli utenti e soprattutto della concorrenza che non ho preso le giuste contromisure. Attualmente infatti in molti stanno passando alla fase di contrattacco proprio per rubare a Iliad gli utenti che sono scappati via durante gli ultimi tempi. L’azienda pertanto punta a difendersi, e vuole farlo con le proprie armi che possiede in casa. Iliad ci ha tenuto a ricordare infatti che proprio sul sito ufficiale sono disponibili altre due offerte interessanti.

Iliad ricorda agli utenti che sul sito sono disponibili altre due offerte da 4,99 al mese e da 6,99 al mese

Anche se aiutanti ormai non si ricordano più, sul sito di Iliad sono disponibili altre due offerte molto interessanti che potrebbero fare al caso vostro. La prima è quella che offre 40 giga in 4G ogni mese con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo in questo caso è di 6,99€ al mese per sempre.

Segue poi la promo Solo Voce, che della prova precedente conserva solo minuti ed SMS senza limiti. Infatti in questo caso il prezzo è di 4,99€ al mese per sempre.