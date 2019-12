Very Large Telescope (VLT) dell’ESO ha recentemente scoperto la regione centrale della Via Lattea e ha rivelato nuovi dettagli sulla ricca storia della nostra galassia. Con queste osservazioni, gli astronomi hanno trovato prove di uno scoppio della formazione stellare che ha generato oltre 100.000 esplosioni di supernova nel passato della Via Lattea.

Via Lattea: ecco cosa ha rilevato lo studio approfondito tramite il telescopio

Uno studio pubblicato su Nature Astronomy descrive in dettaglio le indagini sulla Via Lattea del team. Gli astronomi hanno scoperto che circa l’80% delle stelle nella regione centrale della Via Lattea si formavano durante i primi anni della nostra galassia (tra 8 e 13,5 miliardi di anni fa).

Questo primo periodo di formazione stellare è stato seguito da circa sei miliardi di anni di attività molto ridotta. Questo arco temporale si è concluso con una forte esplosione di formazione stellare che ha avuto luogo circa un miliardo di anni fa. Quindi, la formazione stellare non era continua nella nostra galassia.

“Le condizioni nella regione studiata durante questa raffica di attività devono aver assomigliato a quelle nelle galassie “starburst”, che formano stelle a tassi di oltre 100 masse solari all’anno“, afferma Nogueras-Lara, che ora ha sede presso Max Planck Istituto di astronomia a Heidelberg, Germania. “Questo scoppio di attività, che deve aver provocato l’esplosione di oltre centomila supernovae, è stato probabilmente uno degli eventi più energici dell’intera storia della Via Lattea“.

L’immagine sopra è la prima versione del sondaggio sul Galactic Nucleus, che dipendeva dal VLT dell’ESO per generare dettagli nitidi della regione centrale della Via Lattea. Oltre tre milioni di stelle sono state studiate durante il sondaggio.