Vodafone propone 3 nuove Special a partire da 6 euro al mese

Vodafone include all’interno della sua scuderia tantissime offerte vincenti, le quali hanno fatto la storia della telefonia mobile italiana. Il gestore, riconosciuto a livello internazionale come il migliore in assoluto per via dell’estensione della sua rete, a trovato qualche difficoltà nell’ultimo anno.

Queste sono state create dal nuovo gestore che tutti conoscono e che prende il nome di Iliad, il quale ha lanciato prezzi estremamente bassi contro la concorrenza. Tutto ciò ha portato dunque Vodafone a perdere tantissimi utenti, i quali trovano un prezzo migliore non hanno tenuto conto della perdita di qualità a cui andavano incontro. Ora, proponendo tre nuove offerte della catena Special per il periodo natalizio, Vodafone intende fare di nuovo il vuoto. Lo scopo è quindi quello di riprendersi gli utenti, ed ecco quindi il metodo migliore.

Vodafone: arrivano le migliori offerte Special di sempre, i prezzi non sono mai stati così bassi prima d’ora

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB