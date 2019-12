Le cuffie Origem HS-3 sono un particolare modello di cuffiette true wireless che riproducono un suono in HDR. Una funzione decisamente premium e smart che non ci aspettavamo di trovare su un prodotto dal costo così contenuto: parliamo di circa 53,99 € sul noto store Amazon. Noi abbiamo trovato il modello particolarmente interessante, e vi lasciamo qui il link per poterle acquistare sul noto ecommerce.

Design ed estetica

Esteticamente le cuffiette si presentano con un design molto classico: non stupiscono e non lasciano il segno. Passano inosservate ma è quando le si indossa che si percepisce la vera qualità. Sono molto leggere: pesano 27,2 grammi e le dimensioni totali sono di 18x10x5 cm. Le cuffie sono comode da usare nella vita di tutti i giorni così come nei viaggi, ma è nello sport che danno il meglio.

L’angolo di 120 gradi assicura un’indossabilità superiore e grazie al design a struttura rotante, perderle dall’orecchio è impossibile. Anche nelle lunghe sessioni di corsa all’aperto rimangono ancorate e salde all’orecchio. In più, essendo impermeabili IPX5, non bisogna temere ne sudore, ne acqua, ne pioggia.

Funzionalità smart

Gli auricolari Bluetooth hanno una serie di funzioni smart pensate per l’ascolto della musica senza mani. Infatti, grazie al sistema di riconoscimento vocale integrato possiamo riprodurre la musica, mettere in pausa, rispondere o chiudere le telefonate. Il tutto con i 3 pulsanti che troviamo sulle cuffiette.

A proposito di connettività, a bordo è presente il Bluetooth nella versione 5.0. Grazie alla bassa potenza si possono trasmettere i suoni con la bassa latenza e l’accoppiamento agli smartphone o ai tablet/pc è immediato. Fino a 10 metri si può rimanere connessi senza problemi.

L’autonomia infine prevede batterie batterie ricaricabili ai polimeri di litio con ben 3.7 Volt di potenza. La ricarica è super veloce e in soltanto 40 minuti può assicurare l’ascolto della musica per più di sei ore.

Conclusioni su Origem HS-3

Origem HS-3 è un particolare modello di cuffia bluetooth true wireless che ci ha convinto. Forse il difetto che possiamo imputarle è che ci sentono leggermente bassi in chiamata, ma per il resto stiamo parlando di un prodotto di alto livello venduto ad un costo competitivo ed aggressivo.