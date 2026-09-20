WINDTRE Giga 10 5G Easy Pay: 10 Giga a 3,99 euro al mese

Cambio di nome per una delle offerte dati più particolari dell’operatore: da oggi, 18 settembre 2026, WINDTRE Giga 10 5G Easy Pay è la nuova denominazione di quella che fino a ieri si chiamava Giga Start&Stop 5G Easy Pay. Cambia l’etichetta, insomma, ma non il contenuto: il pacchetto resta identico a prima, con 10 Giga in 5G ogni mese a 3,99 euro e la possibilità di gonfiare il traffico solo quando serve davvero. Piccola curiosità sulla genealogia di questa proposta: il nome Giga Start&Stop 5G era arrivato il 19 gennaio 2026, mentre in origine si chiamava Super Internet Start&Stop 5G.

Come funziona l’offerta solo dati e quanto costano gli add on

La logica di Giga 10 5G è pensata per chi ha bisogno di internet mobile a intermittenza, per esempio in una seconda casa oppure durante l’estate e i periodi di vacanza. Il pacchetto base è volutamente leggero, 10 Giga al mese, ma può essere potenziato con add on che sbloccano Giga illimitati in 5G Full Speed per 7 giorni, 1 mese o 3 mesi, attivabili anche subito in fase di sottoscrizione.

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Resta valida la promo sui prezzi: l’add on da 7 giorni costa 6,99 euro invece di 9,99 euro, quello da 1 mese 14,99 euro invece di 19,99 euro, quello da 3 mesi 34,99 euro invece di 49,99 euro. Nessun costo di attivazione, si paga solo l’importo una tantum con addebito sul credito residuo della SIM. Alla scadenza l’opzione si spegne da sola, senza sorprese, e l’offerta torna ai 10 Giga di base. Poi il cliente decide quando riattivarla.

Nei negozi la proposta viaggia esclusivamente con metodo di pagamento Easy Pay, mentre sul sito WINDTRE, dove tra l’altro compare ancora la vecchia dicitura Giga Start&Stop 5G Easy Pay Online, è possibile scegliere anche la Ricarica Automatica Smart, con costi e contenuti identici. La nuova denominazione Giga 10 5G resterà disponibile fino al 25 ottobre 2026, salvo cambiamenti.

Attivazione, rate e regalo per i clienti di rete fissa

Il costo di una nuova SIM WINDTRE è di 10 euro, salvo promozioni. Nei negozi il costo di attivazione di Giga 10 5G Easy Pay è di 49,99 euro, pagabili in un’unica soluzione oppure rateizzati in 24 rate da 2,08 euro al mese senza anticipo. Chi sceglie le rate ottiene uno sconto mensile pari alla rata stessa, a patto di mantenere l’offerta attiva per 24 mesi. In caso di recesso anticipato vengono addebitate le rate residue relative ai mesi di mancata permanenza, più un costo di disattivazione di 10 euro introdotto con le condizioni contrattuali in vigore dal 2 aprile 2025.

Dal 15 giugno 2026 c’è un vantaggio dedicato a chi ha una linea fissa attiva o in attivazione con l’operatore: sottoscrivendo anche Giga 10 5G Easy Pay si ottengono Giga illimitati in 5G per il primo mese senza costi aggiuntivi e senza attivare alcun add on, soluzione utile a chi sta ancora aspettando l’allaccio della fibra. Dal secondo mese si torna ai 10 Giga, con la SIM che può restare come backup della rete fissa o come collegamento per la seconda casa.

Sempre con Easy Pay è possibile abbinare l’acquisto a rate di alcuni router 5G, mentre l’acquisto in unica soluzione tramite promo cash è disponibile anche con Ricarica Automatica Smart. Le offerte solo dati non rientrano nella convergenza con Super Fibra, ma sono compatibili con le opzioni Travel dall’estero.

Velocità, limiti e piccole clausole da tenere a mente

Sui Giga illimitati vale l’Articolo 3.2 delle Condizioni Generali: chi sviluppa un traffico trimestrale 5 volte superiore alla media dei clienti con offerta analoga può subire una riduzione temporanea della banda a 640 Kbps, per un massimo di 72 ore continuative e sempre dopo preavviso via SMS o app. Chiamando il 159 si può verificare se la zona presenta criticità di rete e chiedere la rimozione anticipata della limitazione.

La rete 5G WINDTRE copre il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD, con velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata al 5G indica ancora 1,6 Gbps. Sulle nuove SIM viene preattivato il piano New Basic da 4 euro al mese, importo che non viene addebitato finché resta attiva un’offerta.

Fonte: TecnoAndroid