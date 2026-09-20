Very Mobile, 200 Giga e illimitati a 5,99 euro con coupon amico

Chi ha ricevuto in queste ore un SMS da Very Mobile con il codice coupon per portare un amico in Very si trova davanti a una proposta piuttosto diretta: 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con attivazione e SIM gratuite. L’operatore semivirtuale del gruppo WindTre ha avviato una nuova campagna rivolta ad alcuni già clienti selezionati, che ricevono un codice da girare a un’altra persona. Chi lo riceve può poi attivare l’offerta Very 5,99 Special 200 Giga online oppure in un negozio fisico.

Il messaggio inviato dall’operatore è chiaro nella formula: “Porta un amico in Very con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, PER SEMPRE. Attivazione e SIM sono Gratis: basta utilizzare entro il 25/9 il codice coupon su verymobile.it/599-special5 o nei negozi Very”. Nelle prime ore il link contenuto nel testo non era ancora raggiungibile, un intoppo poi risolto. Il coupon resta valido fino al 25 settembre 2026, salvo cambiamenti.

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Cosa comprende Very 5,99 Special 200 Giga

Ogni mese l’offerta, indicata anche come Very 5,99 Special 5, mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso qualsiasi numero italiano e 200 Giga di traffico dati con 5G Full Speed incluso. Nessun costo di attivazione e nessuna spesa per la SIM, sia nella versione fisica sia come eSIM. Durante l’ordine online il codice va inserito dopo aver scelto il tipo di scheda, altrimenti si può presentare direttamente in negozio.

Va fatta una distinzione, perché la frase usata nell’SMS può confondere. Questa promozione non coincide con l’iniziativa Porta un Amico in Very, quella che permette di ottenere ricariche omaggio invitando conoscenti a passare all’operatore. Quella campagna è attiva ancora fino al 1° ottobre 2026 e consente di accumulare fino a 100 euro di ricariche utilizzabili per i rinnovi mensili. Nulla vieta, comunque, di condividere con la stessa persona sia il codice coupon sia il codice amico, così da incassare entrambi un bonus.

Per l’attivazione online, oltre alla videoidentificazione classica, che richiede l’attesa della verifica da parte di un operatore, da dicembre 2023 si può usare lo SPID e dall’estate 2024 anche le credenziali CIE. Il pagamento avviene sul credito residuo e, se il credito non basta al rinnovo, la linea resta sospesa fino alla ricarica successiva. Esiste però il servizio gratuito di Ricarica Automatica, che associa un metodo di pagamento e accredita l’importo dell’offerta 12 ore prima della scadenza mensile.

Rete, velocità e servizi inclusi

Very Mobile appoggia la rete WindTre, con 4G e, dal 25 novembre 2024, anche 5G. Di norma le offerte sotto i 6,99 euro al mese viaggiano con 5G limitato a 30 Mbps in download e upload, mentre sopra quella soglia arriva il Full Speed, stimato fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Qui l’eccezione è evidente: pur costando 5,99 euro, Very 5,99 Special 200 Giga include il Full Speed senza sovrapprezzo, quindi non serve attivare l’opzione Very Full Speed 5G da 0,99 euro al mese. Resta comunque disponibile Very Plus, che aggiunge Giga extra e sconti su cinema e ristoranti, gratuita il primo mese e poi a 0,99 euro al mese in promozione al posto di 1,99 euro fino al 1° ottobre 2026.

La copertura 5G di WindTre raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in TDD. Fuori da quelle aree si naviga in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Il 3G è in fase di spegnimento dal 7 giugno 2024, per ora limitatamente alla frequenza 2100 MHz, riconvertita a 4G e 5G, mentre la banda 900 MHz continua a funzionare.

Fonte: TecnoAndroid