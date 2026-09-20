iPhone 18 Pro, cambiare la batteria costa 10 euro in più

La sostituzione della batteria su iPhone 18 Pro costa qualcosa in più rispetto al passato, e il dettaglio emerge direttamente dal listino pubblicato da Apple per gli interventi fuori garanzia. Negli Stati Uniti la cifra richiesta per rimettere una batteria nuova dentro iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è salita a EUR 112, che al cambio arrotondato fanno circa 110 euro. Non è un salto drammatico, ma è un aumento reale e riguarda proprio i due modelli più costosi della gamma.

Per capire l’entità del rincaro basta guardare cosa accadeva prima. Con iPhone 16 Pro e iPhone 17 Pro la tariffa era ferma a EUR 104, quindi intorno ai 100 euro. Il ritocco vale una decina di euro, dieci dollari secchi sul listino statunitense, e arriva insieme a una modifica tecnica che Apple non ha nascosto: le batterie di questa generazione sono più grandi.

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Perché il costo della batteria di iPhone 18 Pro è aumentato

Il collegamento tra dimensioni della cella e prezzo del ricambio è piuttosto lineare. Più capienza significa più materiale, più costo industriale, e prima o poi quel costo finisce sul listino dell’assistenza. I modelli iPhone 18 Pro montano batterie dalla capacità superiore rispetto ai predecessori, e la sostituzione della batteria segue la stessa logica di qualsiasi altro componente che cresce in dimensioni.

Va detto che la struttura dei prezzi Apple per queste operazioni è rimasta stabile per diversi anni, con ritocchi contenuti e distanziati nel tempo. Passare da circa 100 a circa 110 euro non cambia la percezione generale del servizio, ma è comunque un’informazione utile per chi tiene il telefono a lungo e mette in conto un intervento sulla cella dopo due o tre anni di utilizzo intenso. Chi acquista oggi un iPhone 18 Pro Max sa in anticipo quanto dovrà mettere sul tavolo nel caso in cui la batteria inizi a perdere colpi fuori dal periodo di copertura.

Con AppleCare+ il cambio batteria resta gratuito

C’è una condizione che azzera completamente la spesa, e conviene ricordarla. Chi possiede una copertura AppleCare+ attiva ha diritto alla sostituzione senza costi aggiuntivi, a patto che la capacità residua della batteria sia scesa sotto l’80%. È la soglia che Apple usa da tempo come riferimento per stabilire quando una cella va considerata esaurita e quindi rimpiazzabile in garanzia estesa.

Verificare lo stato di salute è un’operazione da pochi secondi. Basta aprire l’app Impostazioni, entrare nella sezione Batteria e poi in Stato batteria, dove compare la percentuale di capacità massima rispetto al valore di fabbrica. Se il numero mostrato è pari o superiore all’80%, la batteria viene considerata ancora in condizioni accettabili e la sostituzione gratuita con AppleCare+ non scatta. Sotto quella soglia, invece, l’intervento rientra nella copertura.

Per tutti gli altri, quelli che hanno lasciato scadere la garanzia o non hanno mai attivato AppleCare+, la tariffa fuori garanzia è quella indicata sul sito ufficiale. Una spesa che su iPhone 18 Pro si attesta ora intorno ai 110 euro nel mercato statunitense, con la differenza di dieci dollari rispetto alla generazione precedente giustificata dalle batterie di maggiore capacità installate su questi due modelli.

Fonte: TecnoAndroid