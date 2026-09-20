Media Molecule: nuovo gioco social in arrivo nel 2027

Il nuovo gioco di Media Molecule potrebbe farsi vedere per la prima volta nel 2027, e a quanto pare non sarà l’ennesimo strumento creativo ma un titolo strutturato, con elementi social al centro dell’esperienza. Le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore riguardano proprio il progetto dello studio britannico dietro Dreams e LittleBigPlanet, e delineano qualcosa di piuttosto diverso da quanto visto finora dal team.

Il punto di partenza sono alcune informazioni emerse circa quattro mesi fa, mai confermate ufficialmente, secondo cui il gioco sarebbe una nuova proprietà intellettuale con un’ambientazione open world. Ora si aggiungono altri dettagli, che raccontano di una simulazione con una componente sociale marcata. Un accostamento che viene fatto è quello con Animal Crossing o Harvest Moon, quindi un contesto dove l’interazione con gli altri personaggi conta parecchio e dove il ritmo di gioco è quello tranquillo, quotidiano, delle simulazioni di vita.

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Un gioco vero e proprio, non un altro Dreams

La distinzione è importante, perché Media Molecule negli ultimi anni è stata identificata soprattutto con Dreams, che era più una piattaforma creativa che un titolo tradizionale. Questa volta il discorso cambia. Secondo una fonte descritta come vicina al progetto, il nuovo lavoro dello studio sarà presentato in maniera ufficiale ed estesa nel corso del 2027, con l’uscita prevista nello stesso anno. Un annuncio e un lancio ravvicinati, quindi, senza le lunghissime attese a cui il settore ha abituato.

Non si parla di un live service in senso stretto, anche se qualche meccanica in stile game as a service potrebbe comunque trovare spazio. L’impressione generale è quella di un prodotto pensato per essere giocato, con obiettivi, struttura e progressione, lontano dall’idea di sandbox creativa che ha caratterizzato l’ultimo decennio del team. Del resto era già emerso tempo addietro, grazie ad alcuni annunci di lavoro pubblicati dallo studio, che la direzione fosse quella di un gioco completo e non di un ulteriore strumento per costruire contenuti.

Cosa significa per PlayStation Studios

C’è un aspetto che va oltre il singolo titolo. Queste indiscrezioni suggeriscono che il team interno a PlayStation Studios sia ancora attivo e operativo, e non è un dettaglio trascurabile. Il silenzio prolungato intorno a Media Molecule aveva alimentato qualche preoccupazione, soprattutto considerando che lo studio ha sempre lavorato su progetti piuttosto distanti dai grandi successi commerciali a cui Sony tende a puntare. Dreams, per quanto apprezzato dalla critica e da una nicchia di utenti appassionati, non ha mai avuto numeri da blockbuster. E in un panorama dove le chiusure e le ristrutturazioni non sono mancate, l’assenza di notizie poteva essere letta nel modo peggiore.

Il nuovo progetto sarebbe un’esclusiva PS5, e il fatto che si punti su una nuova proprietà intellettuale invece di recuperare un marchio già noto dice qualcosa sulla volontà dello studio di ripartire da zero. Tra open world, componente sociale e ispirazioni dichiarate a titoli come Animal Crossing, il quadro che si compone è quello di un gioco rilassato, accessibile, potenzialmente capace di raggiungere un pubblico ben più ampio di quello che ha frequentato Dreams. Restano da capire le tempistiche esatte e la forma finale del progetto, dato che si tratta di informazioni non ufficiali e potenzialmente soggette a cambiamenti. Nessun annuncio è arrivato da Sony o da Media Molecule, che al momento mantengono il consueto riserbo sui lavori in corso.

Fonte: TecnoAndroid