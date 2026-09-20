WindTre GO 200 L 5G Digital sparisce: cosa resta a 6,99 euro

Cambia qualcosa nel listino online di WindTre e riguarda la gamma GO Digital, che da oggi 14 Settembre 2026 perde uno dei suoi tagli più interessanti. Sparisce infatti GO 200 L 5G Digital a 8,99 euro al mese, la proposta riservata a chi chiedeva la portabilità del numero da Fastweb, Ovunque e Italia Power. Niente più minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga in 5G a quella cifra, almeno per quei tre operatori di provenienza.

Vale la pena ricordare come funziona questo pezzo di catalogo. Le offerte operator attack di WindTre sono attivabili soltanto arrivando da alcune compagnie specifiche e vivono quasi sempre in una pagina dedicata del sito ufficiale, raggiungibile tramite le campagne promozionali sparse per il web. Lì si sceglie il proprio gestore attuale da un menu a tendina e, in certi casi, anche la quantità di Giga desiderata, così da capire quale promozione compare davvero. Alcune tariffe si vedono pure in home page e nella sezione delle offerte mobile voce e internet. Sempre da oggi, tra l’altro, anche nei negozi è uscita di scena GO 200 L 5G Easy Pay a 8,99 euro al mese per chi proviene da Fastweb e da alcuni operatori virtuali.

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Contro Fastweb restano in campo le GO Unlimited

Chi arriva da Fastweb adesso trova due strade. La prima è GO Unlimited 200 Digital AutoPay, con minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 200 Giga Full Speed in 5G, dopodiché si continua a navigare con Giga illimitati ma a velocità limitata a 10 Mbps, il tutto a 9,99 euro al mese con Ricarica Automatica. La seconda è GO Unlimited 100 Digital, stessa impostazione con 100 Giga Full Speed e poi traffico illimitato a 10 Mbps, sempre a 9,99 euro al mese ma con addebito su credito residuo. Esiste anche la variante GO Unlimited 200 Digital Easy Pay, identica nei contenuti e nel prezzo. Queste soluzioni sono aperte pure a chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Spusu, Lyca Mobile, Rabona Mobile, Digi Mobil, Optima Mobile e numerosi altri virtuali.

GO 250 S Digital si allarga a Ovunque e Italia Power

Per chi lascia Ovunque e Italia Power arriva invece GO 250 S Digital a 6,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga fino in 5G alla massima velocità disponibile, pagabili su credito residuo oppure con Ricarica Automatica. Anche qui c’è la versione Easy Pay con contenuti e costo identici. La stessa tariffa resta attivabile da Tiscali, Spusu, Lyca Mobile, Enegan, Noitel, Wings Mobile, WithU e dagli altri virtuali dell’elenco ufficiale.

Il resto del portafoglio non si muove. Da Iliad, PosteMobile e CoopVoce si può ancora attivare GO 200 XS 5G Digital a 5,99 euro al mese con minuti illimitati, 50 SMS e 200 Giga in 5G, mentre in home page compare GO 250 M 5G Digital a 7,99 euro al mese con 250 Giga. Entrambe hanno la loro versione Easy Pay allo stesso prezzo. Chi proviene da TIM, Kena, Vodafone e ho. Mobile trova GO 200 XXL 5G AutoPay a 10,99 euro al mese con 200 Giga e GO 100 XXL 5G allo stesso prezzo con 100 Giga, più la nuova variante GO 200 XXL 5G Easy Pay.

SIM, eSIM e costi fuori soglia

Nessun contributo di attivazione e nessuna spesa per la SIM o eSIM, quindi con credito residuo o Ricarica Automatica si versa soltanto il primo mese anticipato, mentre con Easy Pay l’esborso iniziale è pari a zero. Il metodo di pagamento si seleziona in fase d’ordine tra Carta di Credito o IBAN, PayPal e ricarica manuale. Per l’identificazione, oltre alla classica video identificazione, si possono usare SPID e CIE, con attivazione immediata o nel giro di poche ore. In questo periodo l’acquisto online può dare diritto a una seconda SIM in omaggio con l’iniziativa WindTre Sorpresa, mentre per i nuovi numeri restano Promo 5G Online e Promo 5G EP Online a 7,99 euro al mese insieme a Blue Unlimited 5G Online a 9,99 euro al mese. Superata la soglia SMS si pagano 29 centesimi a messaggio, mentre esauriti i Giga scatta 1 Giga al giorno a 0,99 euro, con navigazione bloccata se viene consumato prima delle 23:59.

Fonte: TecnoAndroid