Noce di betel: la droga più antica risale a 25.000 anni fa

Una noce di betel masticata venticinquemila anni fa è oggi la più antica traccia conosciuta di uso di droghe nella storia umana. Dietro quella scoperta c’è un individuo preistorico che, con ogni probabilità, cercava soltanto un po’ di sollievo dal dolore e finì invece per sviluppare un’abitudine difficile da abbandonare. Una storia piccolissima, quasi banale nella sua umanità, che però sposta indietro di molto l’orologio delle nostre conoscenze su quando gli esseri umani hanno iniziato a cercare conforto in una sostanza.

Il dettaglio che colpisce non è tanto l’antichità del reperto, quanto il motivo che sembra esserci all’origine di tutto. Non un rituale, non una cerimonia, non una prova di coraggio. Solo il bisogno di stare meno male. Il consumo di noce di betel in questo caso appare legato a una ricerca di antidolorifico naturale, un rimedio a portata di mano che a un certo punto ha smesso di essere solo un rimedio.

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Quando il rimedio diventa abitudine

Chiamarlo “tossicodipendente” è una forzatura giornalistica, e il termine viene usato non a caso tra virgolette. Però il quadro che emerge racconta qualcosa che chiunque riconoscerebbe: una sostanza presa per alleviare un fastidio fisico, poi ripresa, poi ancora, fino a diventare parte della routine quotidiana. Il passaggio dal sollievo alla dipendenza non è un’invenzione della modernità, e questo individuo preistorico lo dimostra con una chiarezza quasi imbarazzante.

Venticinquemila anni fa la vita non era esattamente comoda. Dolori articolari, denti malandati, ferite che non guarivano bene, infiammazioni croniche. In un contesto del genere, trovare qualcosa da masticare che attenuasse il malessere doveva sembrare una fortuna. E infatti la noce di betel ha continuato a essere masticata per millenni in diverse parti del mondo, con una continuità che pochi altri prodotti naturali possono rivendicare.

Perché questa traccia conta davvero

Il valore della scoperta sta nella datazione. Fino a oggi le prove più solide di uso di sostanze da parte degli esseri umani erano molto più recenti, e spesso collegate a contesti rituali o funerari, quindi più facili da interpretare come gesti simbolici che come consumo abituale. Qui invece si parla di qualcosa di più prosaico e, a modo suo, più rivelatore: una persona che masticava regolarmente, giorno dopo giorno, probabilmente senza pensarci troppo.

Questo cambia un po’ la prospettiva con cui guardiamo ai nostri antenati del Paleolitico. L’immagine del cacciatore raccoglitore concentrato esclusivamente sulla sopravvivenza lascia spazio a un ritratto più sfumato, dove c’è posto anche per la gestione del dolore, per il tentativo di sentirsi meglio, per quella zona grigia in cui il farmaco e il vizio si confondono. La preistoria smette di essere soltanto pietre scheggiate e diventa anche un racconto di corpi che soffrivano e cercavano soluzioni.

C’è poi un aspetto quasi paradossale in tutta la vicenda. La noce di betel è ancora oggi tra le sostanze psicoattive più consumate al mondo, spesso sottovalutata proprio perché considerata tradizionale e innocua. Scoprire che la sua storia affonda le radici così indietro nel tempo restituisce una continuità sorprendente tra chi masticava venticinquemila anni fa e chi mastica adesso. Il quadro complessivo resta quello di una singola vita, ricostruita a partire da tracce minime, che però porta con sé un’informazione enorme. La prima evidenza di uso di droghe nella specie umana non racconta una festa né una cerimonia, ma il gesto ripetuto di qualcuno che voleva smettere di sentire dolore.

Fonte: TecnoAndroid