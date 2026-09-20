Windows 11 corregge il Bluetooth: cuffie e microfoni più stabili

Il Bluetooth su Windows 11 è da tempo uno dei punti più fragili del sistema operativo, e adesso anche Microsoft sembra averlo ammesso apertamente mettendo mano al codice. L’ultimo aggiornamento distribuito ai tester porta infatti una lista piuttosto lunga di correzioni dedicate proprio alla connettività senza fili, quella che per moltissimi utenti significa cuffie che si scollegano, microfoni che non vengono riconosciuti e schermate delle impostazioni che decidono di bloccarsi nel momento peggiore.

Il changelog che accompagna la Windows 11 Insider Release Preview Build 26100.9539/26200.9539, valida sia per la versione 24H2 sia per la 25H2, contiene diversi interventi generici, ma il grosso del lavoro è concentrato su un’area precisa. Microsoft parla esplicitamente di miglioramenti pensati per aumentare affidabilità e usabilità del comparto Bluetooth, il che lascia intendere che a Redmond le segnalazioni degli utenti siano arrivate forti e chiare.

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Cosa cambia davvero nella gestione dei dispositivi

Il primo intervento riguarda un dettaglio piccolo ma fastidioso. Durante le chiamate vocali, quando si regola il volume di un accessorio Bluetooth Classic Audio usando i tasti fisici presenti sul dispositivo stesso, ora compare il consueto pop up della shell di Windows con l’indicatore del volume. Un semplice riscontro visivo che finora mancava, lasciando l’utente senza alcuna conferma di quanto stesse effettivamente accadendo.

C’è poi tutto il capitolo dedicato allo stato della connessione. Microsoft dichiara di aver migliorato la precisione con cui Windows mostra lo stato degli accessori la cui connessione al PC si è interrotta, un problema che generava confusione continua tra ciò che il sistema segnalava e la realtà dei fatti. Sulla stessa linea si colloca la correzione di un bug particolarmente irritante, quello per cui la connessione wireless risultava disattivata mentre l’interruttore nella pagina Bluetooth e dispositivi delle Impostazioni continuava a mostrarsi attivo.

Proprio quella pagina delle Impostazioni riceve un intervento sulla stabilità, dato che gestire contemporaneamente dispositivi Bluetooth e periferiche audio poteva portare a blocchi o comportamenti anomali. Chiunque abbia provato ad accoppiare più cuffie o a rimuovere un vecchio dispositivo dall’elenco sa bene di cosa si parla.

Audio, microfoni e crash sotto la lente

Il pacchetto di correzioni prosegue sul fronte sonoro. L’aggiornamento migliora la stabilità e la compatibilità dell’audio Bluetooth in generale, e interviene anche sulla compatibilità dei microfoni con alcuni accessori Bluetooth Classic Audio, un difetto che rendeva certe cuffie perfettamente inutilizzabili per le videochiamate nonostante funzionassero senza problemi in riproduzione.

Viene poi risolto un errore ben preciso, identificato dal codice 0x139, che poteva provocare un crash del sistema durante lo streaming audio via Bluetooth. Non un rallentamento o un’interruzione momentanea, ma un blocco vero e proprio, il tipo di problema che difficilmente si dimentica.

Attenzione anche alle tecnologie più recenti. Microsoft dichiara di aver lavorato su affidabilità e prestazioni degli accessori LE Audio, lo standard che dovrebbe garantire consumi inferiori e qualità migliore, e sulla stabilità della condivisione dei contenuti audio tra più dispositivi.

Quando arriverà per tutti

La domanda che si pongono in molti riguarda l’efficacia reale di questi interventi. Se basteranno a eliminare del tutto le cause delle connessioni instabili o dei collegamenti che cadono improvvisamente è qualcosa che solo l’uso quotidiano potrà chiarire, perché il Bluetooth su PC ha storicamente una quantità di variabili difficile da controllare, tra driver, chip installati e firmware degli accessori.

Per ora, comunque, le novità sono riservate ai partecipanti al programma Insider, cioè a chi accetta di testare in anticipo le build sperimentali del sistema. Microsoft non ha comunicato una data per l’integrazione di queste correzioni nella versione definitiva di Windows 11, e al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale sui tempi di distribuzione generale.

Fonte: TecnoAndroid