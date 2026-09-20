Casa Bianca: CNN, MS Now e Politico fuori dalla sala stampa

Il divieto d’accesso alla Casa Bianca deciso da Trump nei confronti di CNN, MS Now e Politico non è rimasto una minaccia sparata su Truth Social, ma si è tradotto in un fatto concreto: venerdì l’annuncio, questa mattina il blocco effettivo, con i cronisti delle tre testate respinti all’ingresso. Un passaggio che segna un’accelerazione nel braccio di ferro tra l’amministrazione e la stampa americana, e che tocca direttamente il terreno del Primo Emendamento.

La dinamica ha seguito uno schema ormai familiare. Prima il post, con il tono da provocazione che spesso non si trasforma in nulla di operativo. Poi, a sorpresa, l’applicazione vera e propria. Chi segue quotidianamente le conferenze stampa e i briefing sapeva che il confine tra minaccia retorica e decisione amministrativa, in questo caso, era sottile. Questa volta il confine è stato superato senza troppi giri di parole.

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Cosa è successo alla Casa Bianca

I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati regolarmente e sono stati mandati via. Nessun accesso alla sala stampa, nessuna possibilità di seguire da vicino le attività dell’esecutivo. Per testate che hanno una presenza fissa nel perimetro della West Wing si tratta di un colpo pesante, non solo simbolico: significa perdere la possibilità di porre domande dirette, di raccogliere reazioni a caldo, di verificare informazioni sul posto invece che attraverso comunicati filtrati.

L’aspetto che ha colpito di più negli ambienti di Washington riguarda il modo in cui la decisione è stata presa. Politico ha cercato di capire il perché di una mossa arrivata proprio adesso e ha riferito che molti membri dello staff di alto livello della Casa Bianca sono rimasti sorpresi dalla direttiva. Non una strategia concordata, insomma, ma un’iniziativa calata dall’alto che ha spiazzato anche chi lavora a stretto contatto con il presidente.

Il ruolo di Susie Wiles e i precedenti stoppati

C’è un dettaglio temporale che pesa parecchio. Il provvedimento è arrivato mentre la capo di gabinetto Susie Wiles era fuori città. Non un particolare di colore, se si considera che in passato il presidente era stato convinto a desistere proprio da decisioni di questo tipo, ampie e potenzialmente esplosive sul piano legale e politico. L’assenza di una delle figure più influenti nel filtrare gli impulsi presidenziali sembra aver tolto l’ultimo argine.

È una lettura che circola tra gli addetti ai lavori: quando l’entourage riesce a intervenire, certe mosse restano nel cassetto. Quando quell’intervento manca, il passaggio dalla parola all’atto diventa immediato. E il risultato, in questo caso, sono tre redazioni tra le più seguite degli Stati Uniti lasciate fuori dalla porta.

Un’escalation che riguarda la libertà di stampa

L’episodio si inserisce in una sequenza più lunga di attriti tra l’amministrazione e i media, ma alza l’asticella. Vietare fisicamente l’ingresso a giornalisti accreditati non equivale a una critica pubblica o a un insulto durante un punto stampa: è un’azione amministrativa che incide sull’esercizio concreto dell’attività giornalistica. Da qui il riferimento diretto alla guerra aperta contro la libertà di stampa tutelata dalla Costituzione americana.

Le tre testate colpite coprono ambiti diversi e hanno linee editoriali non sovrapponibili, il che rende il provvedimento ancora più ampio nella sua portata. Al momento resta il dato di fatto: venerdì l’annuncio, lunedì mattina il blocco all’ingresso, con lo staff presidenziale in buona parte all’oscuro di quanto stava per accadere.

Fonte: TecnoAndroid