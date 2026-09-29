Prime Video, le novità di ottobre 2026: ecco nuovi film e serie TV

Il mese di ottobre porta su Prime Video un cambio di atmosfera piuttosto evidente, perché le suggestioni estive lasciano in fretta il posto a quelle di Halloween. La piattaforma di Amazon ha messo in fila una serie di uscite che mescola comicità e cinema, con qualche titolo pensato apposta per la notte più attesa dagli amanti del brivido. Tra le novità di ottobre 2026 compaiono Tintoria Prime, Ingorgo, Masterplan, LOL Halloween Special e Carrie, accompagnati da altre proposte che andranno ad arricchire il catalogo nel corso delle settimane.

Chi segue con attenzione l’offerta in streaming noterà subito quanto sia varia la selezione del mese. Da una parte c’è spazio per la leggerezza, con formati comici che puntano su volti conosciuti e su un linguaggio ormai familiare al pubblico italiano. Dall’altra si respira l’aria della stagione autunnale, che trova nello speciale di LOL dedicato ad Halloween il richiamo più esplicito alla ricorrenza di fine mese. Un mix pensato per accontentare gusti molto diversi senza rinunciare a un filo conduttore riconoscibile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tintoria Prime, il podcast comico sbarca in esclusiva

Il titolo che merita più attenzione è senza dubbio Tintoria Prime, che arriva in esclusiva sulla piattaforma con 4 puntate inedite. Si tratta di una versione speciale di Tintoria, il podcast di grande successo condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, coprodotto da THE COMEDY CLUB e realizzato per l’occasione in associazione con The Jackal. Una collaborazione che unisce due realtà molto amate della comicità italiana e che promette di portare lo spirito del programma davanti a un pubblico ancora più ampio.

La partenza è fissata per il 6 ottobre e la prima ospite sarà Sabrina Impacciatore. Il progetto però non si esaurisce con un solo appuntamento, visto che le altre 3 puntate arriveranno di mese in mese e vedranno protagonisti volti molto apprezzati del mondo dello spettacolo e non soltanto. La formula resta quindi quella della conversazione informale con personaggi noti, distribuita nel tempo così da accompagnare gli abbonati anche oltre il mese di ottobre.

Un archivio di 50 episodi e un curriculum ricco di premi

Oltre alle puntate nuove, su Prime Video saranno disponibili anche 50 tra gli episodi più amati del programma. Una scelta che permette a chi non conosce ancora il podcast di recuperare alcuni dei momenti più riusciti e a chi lo segue da tempo di rivederli con calma. I numeri del resto parlano chiaro, perché Tintoria ha superato le 300 puntate e ha raccolto oltre 100 milioni tra visualizzazioni e ascolti.

Risultati di questo livello hanno trasformato il format in un vero punto di riferimento della comedy italiana. Lungo il percorso sono arrivati anche diversi riconoscimenti importanti, a partire dal prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi. A questo si aggiungono due premi a IL POD, quello assegnato dal pubblico di Amazon Music nel 2023 e quello per la categoria Storia del podcast conquistato nel 2026.

Accanto al progetto di Tinti e Rapone, il palinsesto del mese comprende Ingorgo e Masterplan, oltre a Carrie e al già citato LOL Halloween Special, che porta lo show comico più seguito della piattaforma dentro le atmosfere della festa di fine ottobre. Completano il quadro altre novità che si aggiungeranno progressivamente al catalogo di Prime Video nel corso del mese.

Fonte: TecnoAndroid