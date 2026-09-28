Prime Day d’autunno: le offerte Narwal portano sconti fino a 800 euro sui robot per la pulizia

Con l’arrivo dell’autunno e della Festa delle Offerte Amazon, Narwal lancia una nuova campagna promozionale dedicata ai dispositivi per la pulizia domestica intelligente. Dal 29 settembre al 7 ottobre 2026, il marchio propone sconti che arrivano fino al 63%, con prezzi a partire da 179 euro, coinvolgendo sia i robot lavapavimenti di fascia alta sia le soluzioni cordless pensate per la manutenzione quotidiana della casa. Gli utenti che inoltre utilizzeranno il codice OCTTECNO, riceveranno uno sconto ulteriore del 5%.

Tra i protagonisti della promozione troviamo il nuovo Narwal Flow 2, modello di punta del brand, insieme alla serie Freo e all’aspirapolvere cordless V50 Cube. Non manca inoltre una promozione speciale dedicata al Freo Z10 Ultra, disponibile a un prezzo particolarmente interessante esclusivamente nelle giornate del 6 e 7 ottobre.

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Narwal Flow 2: il robot che punta tutto sull’intelligenza artificiale

Il modello più avanzato della gamma è il nuovo Narwal Flow 2, progettato per affrontare le esigenze di pulizia tipiche della stagione autunnale, tra pavimenti umidi, sporco portato dall’esterno e tappeti da gestire automaticamente. Il robot integra il sistema FlowWash Track Mop, il lavaggio con acqua calda fino a 60°C e una potenza di aspirazione che raggiunge i 31.000 Pa. La tecnologia CarpetFocus ottimizza invece il comportamento del dispositivo in presenza di superfici differenti. A gestire la navigazione e le decisioni di pulizia intervengono NarMind Pro 2.0 e VLM OmniVision AI, sistemi basati sull’intelligenza artificiale che permettono al robot di riconoscere l’ambiente, evitare gli ostacoli e adattare automaticamente il ciclo di lavoro.

Durante la promozione, Narwal Flow 2 passa da 1.299 euro a 984 euro, con un risparmio di 315 euro.

Freo 20 e Freo 20 Edge: pulizia automatizzata per tutti i giorni

Per chi cerca un robot avanzato ma pensato soprattutto per l’utilizzo quotidiano, Narwal propone Freo 20, che combina il sistema FlowWash, l’autopulizia dei moci con acqua calda a 60°C e una potenza di aspirazione di 31.000 Pa. Il robot è inoltre in grado di riconoscere oltre 300 oggetti domestici grazie all’AI, mentre le tecnologie DualFlow Tangle-Free ed EdgeReach puntano a migliorare la pulizia lungo i bordi e a ridurre l’accumulo di capelli e sporco sulle spazzole.

Il prezzo promozionale di Freo 20 scende da 999 euro a 849 euro.

Accanto a questo modello troviamo Freo 20 Edge, che mantiene la stessa potenza di aspirazione e le funzioni di lavaggio automatico, aggiungendo un corpo sottile di appena 9,5 centimetri, pensato per raggiungere facilmente le zone sotto mobili e letti. La stazione all-in-one gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere e l’asciugatura dei moci ad aria calda a 45°C. In occasione della campagna promozionale, Freo 20 Edge passa da 799 euro a 669 euro.

V50 Cube punta tutto sulla praticità

Per chi preferisce una soluzione cordless, Narwal propone il nuovo V50 Cube, un aspirapolvere caratterizzato da una base compatta con svuotamento automatico della polvere. Il peso di appena 1,4 kg e la potenza di aspirazione pari a 210 AW lo rendono adatto sia ai pavimenti sia ai tappeti, mentre gli accessori inclusi permettono di pulire mobili, angoli e superfici più difficili da raggiungere.

Durante le offerte, V50 Cube viene proposto a 419 euro invece di 499 euro.

Freo Z10 Ultra protagonista delle giornate finali

Narwal ha previsto anche una promozione limitata per il Freo Z10 Ultra, disponibile soltanto il 6 e 7 ottobre. Il robot, uno dei modelli più apprezzati del marchio, sarà acquistabile a 499 euro, offrendo l’opportunità di accedere alle tecnologie avanzate del brand a un prezzo particolarmente competitivo.

Registrazione e possibilità di rimborso totale

Oltre agli sconti, Narwal ha annunciato un’iniziativa speciale valida dal 29 settembre al 5 ottobre. Gli utenti che si registreranno sul sito ufficiale del marchio e completeranno un acquisto potranno partecipare a un’estrazione che mette in palio il rimborso del 100% del valore dell’ordine.

Le promozioni resteranno comunque attive fino al 7 ottobre, con ulteriori vantaggi legati al valore complessivo del carrello, permettendo di ottenere risparmi aggiuntivi anche sui prodotti già scontati.

Fonte: TecnoAndroid