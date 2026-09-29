Benzina USA: una Mazda 3 costa come una Mustang V8 di febbraio

Negli Stati Uniti i prezzi della benzina hanno raggiunto livelli tali che oggi, per far viaggiare una normalissima Mazda 3, serve la stessa cifra che sette mesi fa bastava per una Mustang GT con motore V8. Da fine febbraio 2026 il costo di un gallone di verde è passato da 2,98 a EUR 4, cioè da circa 2,60 a circa 3,90 euro. Il paragone può sembrare una provocazione, ma i numeri lo confermano.

Capita spesso di sorridere davanti a vecchie foto o film che mostrano quanto costasse poco il carburante ai tempi dei nostri genitori, dimenticando però che nel frattempo l’inflazione ha fatto il suo corso. Adesso la stessa sensazione arriva guardando le immagini di febbraio, e stavolta l’inflazione c’entra ben poco. La media nazionale per un gallone di benzina normale si attesta oggi a EUR 4, contro i 2,98 registrati poco prima che lo scontro in Medio Oriente facesse schizzare le quotazioni verso l’alto. Parliamo di un aumento di EUR 1 al gallone, circa 1,30 euro, pari a un rincaro del 50,6% che fa quasi fatica a sembrare reale. Chi guida a gasolio se la passa anche peggio.

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Mazda 3, un’auto qualunque che ora costa cara

La crisi legata all’Iran ha finito per stravolgere la percezione degli americani su cosa significhi davvero possedere un’auto economica. Chi oggi riesce a coprire il pieno mensile di una vettura ordinaria, magari stringendo un po’ la cinghia, con lo stesso budget a inizio anno avrebbe potuto mantenere una macchina decisamente assetata. Proprio il tipo di auto che all’epoca avrebbe probabilmente scartato per via dei consumi.

Prendiamo proprio Mazda 3 berlina nella versione 2.5 S a trazione anteriore. Il motore eroga 186 cavalli (189 CV) e secondo l’omologazione americana EPA percorre 30 miglia con un gallone nel ciclo combinato, circa 12,8 km con un litro. Nessuno la definirebbe veloce e tantomeno una divoratrice di carburante, anche se rivali un filo meno potenti come Toyota Corolla riescono a spremere qualche miglio in più da ogni gallone. È semplicemente un’auto normale.

Ipotizzando una percorrenza di 1.000 miglia al mese con i consumi dichiarati, servono 33,3 galloni di verde, circa 125 litri. Ai prezzi attuali la spesa arriva a EUR 131, quindi intorno ai 130 euro al mese solo per andare al lavoro e sbrigare le faccende quotidiane.

Mustang GT e il V8 che a febbraio costava quasi uguale

Con quegli stessi soldi, all’inizio dell’anno, si poteva tenere in strada una muscle car capace di consumare le gomme a ogni semaforo. Mustang GT monta un V8 da 5,0 litri che sviluppa 480 cavalli (487 CV) e scatta da 0 a 97 km/h in meno di 4,5 secondi, oltre 2,5 secondi più rapida della Mazda. Il rovescio della medaglia, e uno dei motivi per cui a febbraio chi cercava una Mazda 3 non prendeva nemmeno in considerazione la Ford, sta nei consumi. La sportiva americana si ferma a 19 miglia per gallone, all’incirca 8,1 km con un litro.

Oggi percorrere 1.000 miglia con Mustang GT mantenendo quella media, che a dirla tutta è piuttosto ottimistica, costerebbe EUR 207, circa 205 euro. A febbraio invece, con la benzina a EUR 3 al gallone, le stesse quattro settimane al volante della Ford avrebbero comportato una spesa di EUR 138, più o meno 136 euro. La differenza rispetto a quanto oggi serve per la Mazda 3 si riduce così a circa EUR 6, cioè appena 6 euro in più, una cifra praticamente irrilevante a fronte di un divertimento di tutt’altro livello.

Fonte: TecnoAndroid