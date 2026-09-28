OnePlus 16 ha una data: 12 ottobre e fotocamera da 200MP

Manca ormai pochissimo al debutto di OnePlus 16. L’azienda ha confermato ufficialmente che il nuovo top di gamma verrà presentato in Cina il 12 ottobre, e insieme alla data è arrivata un’altra conferma attesa da molti: sotto la scocca ci sarà il processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Da oggi mancano esattamente due settimane alla presentazione completa del telefono, un conto alla rovescia breve che chiude una fase di anticipazioni piuttosto lunga.

L’annuncio è stato pubblicato da OnePlus su Weibo, il social network cinese che il marchio usa spesso per comunicare con il pubblico di casa. Nelle ultime settimane il produttore ha scelto una strategia precisa, fatta di piccoli dettagli diffusi poco alla volta. Prima sono arrivate le informazioni sul comparto fotografico, poi quelle sul LED posteriore. Mancava però il tassello più importante, cioè il giorno del lancio. Adesso anche quel vuoto è stato colmato.

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Il cuore di OnePlus 16 è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

La scelta del chip dice molto sulle ambizioni del nuovo modello. OnePlus 16 punta sullo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, una piattaforma che già dal nome lascia intendere prestazioni di altissimo livello. Il marchio non ha condiviso ulteriori dettagli tecnici sul processore, ma la conferma basta a collocare lo smartphone nella fascia più alta del mercato, quella dove si gioca la sfida tra i flagship più potenti.

A questa potenza si affianca uno schermo con frequenza di aggiornamento a 185Hz, un dato che l’azienda aveva già anticipato nelle scorse settimane. In pratica il display è in grado di aggiornare l’immagine fino a 185 volte al secondo, un valore pensato per rendere più fluidi lo scorrimento dei contenuti e le animazioni. Unito a un processore di quel calibro, il pannello sembra voler parlare soprattutto a chi cerca reattività senza compromessi.

Una fotocamera da 200 megapixel e un teleobiettivo 3x

Il vero salto, almeno sulla carta, riguarda la fotocamera. OnePlus aveva già rivelato che il sensore principale di OnePlus 16 avrà una risoluzione da 200 megapixel, affiancato da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 3x. Si tratta di una dotazione che, per gli standard a cui il marchio ha abituato il pubblico negli anni, risulta decisamente di rilievo. Non è un mistero che il reparto fotografico non sia sempre stato il punto di forza dei telefoni OnePlus, e proprio per questo le specifiche annunciate hanno attirato parecchia attenzione.

Il teleobiettivo da 50 megapixel con ingrandimento 3x dovrebbe permettere di avvicinarsi ai soggetti lontani mantenendo un buon livello di dettaglio, mentre il sensore principale ad altissima risoluzione rappresenta la parte più ambiziosa dell’intero pacchetto. A completare il quadro c’è il LED posteriore, un altro elemento che il produttore aveva mostrato durante la fase di avvicinamento al lancio.

Cosa aspettarsi dal 12 ottobre

Con la data fissata al 12 ottobre, il debutto di OnePlus 16 riguarderà in prima battuta il mercato cinese. È lì che il telefono verrà svelato nella sua interezza, con tutte le informazioni che finora sono rimaste fuori dalle anticipazioni ufficiali. Il marchio non ha ancora fornito indicazioni su prezzi o disponibilità in altri Paesi, per cui al momento il quadro resta limitato a quanto comunicato nelle ultime settimane.

Quello che si sa, comunque, disegna già un profilo piuttosto chiaro. OnePlus 16 arriverà con lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, uno schermo a 185Hz, una fotocamera principale da 200 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 3x e il LED sul retro. La presentazione ufficiale in Cina è in calendario per il 12 ottobre, esattamente fra due settimane.

Fonte: TecnoAndroid