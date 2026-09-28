JBL Cinema SB MK2, le nuove soundbar portano il surround wireless in casa

Trasformare l’audio del televisore in un’esperienza più coinvolgente senza complicare l’installazione è l’obiettivo della nuova JBL Cinema SB MK2, famiglia composta da quattro soundbar pensate per differenti esigenze di home cinema. La caratteristica più particolare della gamma è la possibilità di utilizzare alcuni speaker portatili JBL compatibili come canali posteriori wireless.

La nuova serie comprende i modelli Cinema SB510MK2, SB550MK2, SB580MK2 e SB595MK2, accomunati dalla connettività Bluetooth e dal supporto alle tecnologie pensate per rendere più immersivo l’ascolto dei contenuti televisivi. Il sistema proprietario SurroundPlay permette infatti di collegare una coppia di speaker portatili compatibili e trasformarli in diffusori posteriori surround con la pressione di un solo pulsante. Al momento del lancio, il modello compatibile indicato da JBL è Flip 7.

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SurroundPlay trasforma gli speaker portatili in diffusori posteriori

Credits: TecnoAndroid

L’idea alla base della nuova gamma JBL è quella di sfruttare anche dispositivi già presenti in casa per ampliare il sistema audio. Con SurroundPlay, una coppia di speaker portatili compatibili può essere collegata senza fili alla soundbar e utilizzata come canali posteriori. La configurazione punta quindi a rendere più immediato il passaggio da una normale soundbar a un sistema surround wireless, senza la necessità di realizzare collegamenti cablati tra i diffusori posteriori e la parte anteriore dell’impianto. A completare l’esperienza contribuiscono Bluetooth e Auracast, mentre il canale centrale dedicato è pensato per mantenere i dialoghi comprensibili anche nelle scene caratterizzate da una maggiore presenza di effetti e basse frequenze.

Quattro modelli per differenti configurazioni

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Al vertice della nuova famiglia si trova la JBL Cinema SB595MK2, dotata di una potenza in uscita di 440 W e di un subwoofer wireless da 6,5 pollici. La soundbar integra inoltre due driver up-firing, utilizzati per creare un’esperienza True Dolby Atmos durante la visione di film e programmi televisivi. La JBL Cinema SB580MK2 mantiene una potenza di 440 W e abbina alla soundbar un subwoofer wireless da 6,5 pollici. Anche in questo caso il supporto a Dolby Atmos punta a rendere più avvolgente l’ascolto dei contenuti cinematografici e televisivi.

Scendendo nella gamma, la Cinema SB550MK2 dispone di una potenza di 360 W e di un subwoofer wireless, proponendosi come soluzione per chi vuole aumentare la resa sonora del televisore con una configurazione semplice. La Cinema SB510MK2 rappresenta invece l’opzione più essenziale della famiglia. Il sistema raggiunge 200 W di potenza e utilizza un design all-in-one con subwoofer integrato, concentrandosi sulla possibilità di migliorare l’audio del televisore senza aggiungere elementi separati.

Design più compatto anche per il trasporto

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JBL ha lavorato anche sull’imballaggio della nuova serie, intervenendo sulla struttura della soundbar e del relativo confezionamento. I dispositivi possono essere ripiegati assumendo una forma compatta a U, così da creare un imballaggio più uniforme insieme al subwoofer nei modelli che lo includono. Secondo quanto indicato dall’azienda, questa soluzione consente di ridurre il volume dell’imballaggio fino al 20%, con l’obiettivo di semplificare il trasporto e contribuire alla riduzione dell’impronta di carbonio.

Disponibilità della nuova serie JBL Cinema SB

La nuova gamma JBL Cinema SB MK2 arriverà sul mercato a partire da ottobre 2026. I quattro modelli saranno disponibili attraverso JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

Fonte: TecnoAndroid