BOOX Picco, l’ePaper tascabile da 58 grammi pensato per leggere ovunque

Ci sono momenti della giornata in cui pochi minuti possono diventare l’occasione per leggere qualche pagina, ma non sempre un tablet o un eReader tradizionale sono abbastanza pratici da avere con sé. BOOX Picco nasce proprio per questo scenario, con un formato estremamente compatto che punta a rendere la lettura immediata e sempre accessibile.

Il nuovo dispositivo inaugura la categoria Tiles, una nuova linea di prodotti lifestyle con cui BOOX affianca alla propria gamma di tablet ePaper un dispositivo dalle dimensioni ridotte e dall’impostazione più essenziale. Il cuore di Picco è un display monocromatico da 3,97 pollici, pensato per offrire una lettura nitida senza occupare spazio. A questo si aggiungono touchscreen, pulsanti fisici e retroilluminazione regolabile, elementi che permettono di utilizzare il dispositivo in situazioni e condizioni di luce differenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Picco sta in tasca e pesa appena 58 grammi

Credits: TecnoAndroid

Il formato rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del nuovo BOOX. Picco misura appena 5,5 mm di spessore e pesa 58 grammi, con dimensioni paragonabili a quelle di una carta da gioco. L’idea è di avere un dispositivo che possa essere portato praticamente ovunque e utilizzato durante una pausa, mentre si aspetta un appuntamento o anche semplicemente durante un momento libero al bar. Per facilitare ulteriormente il trasporto, BOOX ha previsto una cover magnetica dedicata, che può essere fissata anche sul retro dello smartphone.

Display ePaper da 235 PPI con luce regolabile

Credits: TecnoAndroid

Nonostante le dimensioni contenute, Picco punta sulla leggibilità attraverso un pannello monocromatico da 235 PPI. La tecnologia di anti-aliasing contribuisce a rendere caratteri e contenuti più definiti durante la lettura. La luce frontale integrata può essere regolata sia nell’intensità sia nella temperatura colore, permettendo di adattare lo schermo alle diverse condizioni ambientali. Un tasto fisico dedicato consente inoltre di accendere rapidamente la luce o attivare la modalità di lettura notturna. Il controllo del dispositivo non passa esclusivamente dal touchscreen. Picco integra infatti pulsanti fisici per il cambio pagina, mentre la rotazione dello schermo su quattro direzioni permette di utilizzare il dispositivo con differenti modalità di impugnatura.

Memoria espandibile e diverse possibilità di personalizzazione

Credits: TecnoAndroid

Picco è progettato per adattarsi alle diverse abitudini di lettura. Il dispositivo supporta numerosi formati di documento e permette di intervenire su font, margini e interlinea, così da modificare la visualizzazione dei contenuti. Per l’archiviazione viene inclusa una microSD da 16 GB, con possibilità di espansione fino a 2 TB. Il trasferimento dei file può avvenire attraverso l’app BOOX Tiles, utilizzando il browser web oppure collegando direttamente il dispositivo tramite USB-C. Anche l’aspetto estetico può essere personalizzato. Gli screensaver possono infatti utilizzare fotografie, illustrazioni o citazioni, trasformando Picco in un piccolo elemento personale oltre che in uno strumento dedicato alla lettura.

Un piccolo dispositivo anche per funzioni quotidiane

Credits: TecnoAndroid

La linea Tiles non si limita all’utilizzo come lettore ePaper. BOOX ha inserito nel dispositivo anche alcune funzioni pensate per accompagnare le attività quotidiane, tra cui Pomodoro, Todo e Countdown. La cover magnetica può inoltre essere utilizzata per collocare Picco sul frigorifero, aggiungendo un utilizzo decorativo al dispositivo. Il sistema operativo mantiene un’impostazione essenziale e minimalista, con un’interfaccia progettata per ridurre gli elementi visivi non necessari.

BOOX Picco è disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale BOOX al prezzo di listino di 109,99 euro. Store ufficiale BOOX

Fonte: TecnoAndroid