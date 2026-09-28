LG StanbyME 2 Max disponibile in Italia, il display 4K da 32 pollici è super portatile

Un display da 32 pollici che può staccarsi dalla propria base, essere spostato tra le stanze e continuare a funzionare senza un collegamento alla corrente. È questa la caratteristica che definisce LG StanbyME 2 Max, il nuovo schermo lifestyle che arriva sul mercato italiano dopo il debutto europeo a IFA 2026.

La nuova proposta di LG punta sulla portabilità senza rinunciare alle dimensioni, trasformando uno schermo tradizionale in un dispositivo che può seguire attività e ambienti differenti durante la giornata. LG StanbyME 2 Max è disponibile da oggi su LG Online Shop e nei principali negozi di elettronica di consumo con un prezzo consigliato di 1.599 euro.

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Un display che si sposta dentro e fuori casa

La batteria integrata permette di raggiungere fino a 4,5 ore di riproduzione video continua, evitando di dover mantenere lo schermo collegato alla rete elettrica durante l’utilizzo. Il supporto a stelo con base dotata di rotelle permette di trasferirlo facilmente da una stanza all’altra. La parte più particolare è però la possibilità di rimuovere completamente il display dalla base. Una volta separato dal supporto, il pannello può essere utilizzato come un grande tablet da 32 pollici, appoggiandolo su un tavolo o sul piano della cucina oppure portandolo anche in terrazzo.

La struttura consente inoltre di inclinare e ruotare lo schermo, anche in posizione verticale, oltre a regolarne l’altezza. L’orientamento verticale può essere utilizzato per attività come navigazione web, social network e videochiamate, mentre la modalità orizzontale si presta alla visione di film e serie TV. Anche la ricarica segue questa filosofia: la batteria può essere alimentata attraverso il supporto oppure tramite USB-C, direttamente dal display removibile.

Il pannello 4K arriva a 32 pollici

Credits: TecnoAndroid

La caratteristica che distingue maggiormente questa generazione è il pannello da 32 pollici con risoluzione 4K UHD, pari a 3840 x 2160 pixel. Si tratta del display più grande mai utilizzato nella serie StanbyME. Rispetto al modello precedente da 27 pollici con risoluzione QHD, la nuova versione offre quindi una superficie di visione maggiore e una definizione superiore. Il display touchscreen è pensato sia per l’intrattenimento sia per attività interattive, con applicazioni dedicate come Let’s Draw. Sul fronte audiovisivo trovano spazio Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre la gestione dell’immagine e del suono è affidata al processore α8 AI Processor Gen3.

L’elaborazione tramite intelligenza artificiale comprende AI Picture Pro, che interviene sulla profondità e sui dettagli riconoscendo gli elementi principali dell’immagine, e AI Super Upscaling, progettato per migliorare texture e contorni dei contenuti visualizzati sul pannello 4K. Per l’audio è invece presente AI Sound Pro, capace di creare un effetto surround virtuale 11.1.2 canali attraverso gli altoparlanti integrati, con l’obiettivo di aumentare chiarezza e spazialità.

webOS porta contenuti e arte sullo schermo

LG StanbyME 2 Max utilizza la piattaforma webOS, attraverso la quale è possibile accedere all’ecosistema di contenuti e servizi LG. Tra questi ci sono gli oltre 400 canali disponibili tramite LG Channels, il servizio FAST gratuito dell’azienda. La nuova generazione introduce inoltre per la prima volta nella famiglia StanbyME LG Gallery+, una piattaforma che permette di utilizzare lo schermo anche come elemento decorativo. Il catalogo comprende oltre 5.000 opere d’arte, pensate per modificare l’aspetto visivo dell’ambiente quando il display non viene utilizzato per la visione di contenuti. La combinazione tra touchscreen, applicazioni e portabilità amplia quindi gli scenari di utilizzo oltre la semplice visione televisiva, passando dall’intrattenimento alla creatività attraverso un unico dispositivo.

Un riconoscimento al CES 2026

La particolare combinazione tra dimensioni, autonomia e flessibilità ha portato LG StanbyME 2 Max a ricevere il CES 2026 Innovation Award nella categoria Content & Entertainment. Il nuovo modello si inserisce così all’interno della gamma lifestyle di LG affiancando prodotti come StanbyME Go e StanbyME 2. Il primo ha portato il concetto di portabilità in un formato con valigia integrata, mentre StanbyME 2 ha sviluppato ulteriormente l’idea di uno schermo personale touchscreen. Con StanbyME 2 Max, il concetto viene applicato a un display da 32 pollici in 4K, mantenendo la possibilità di spostarlo, orientarlo e utilizzarlo anche separatamente dal supporto.

Fonte: TecnoAndroid