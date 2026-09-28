Hyundai Concept THREE, dall’acciaio alla IONIQ 3: così nasce la nuova compatta elettrica

Prima ancora di arrivare sulle strade, la nuova compatta elettrica di Hyundai aveva già preso forma attraverso un progetto pensato per ridefinire il rapporto tra materia, design ed esperienza a bordo. Concept THREE, presentata in anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco di fine 2025, ha infatti anticipato una parte importante della direzione stilistica che oggi trova una concreta evoluzione nella IONIQ 3.

La concept car ha rappresentato il primo progetto compatto della famiglia IONIQ e ha introdotto una serie di soluzioni destinate a caratterizzare la nuova interpretazione della mobilità elettrica urbana del marchio coreano. Quella visione è poi diventata più concreta con la IONIQ 3, la hatchback presentata alla Milano Design Week 2026 e attesa sul mercato italiano a fine ottobre. Tra i due progetti esiste quindi un collegamento diretto, soprattutto sul piano del linguaggio estetico e della ricerca sui materiali.

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L’acciaio diventa parte del linguaggio estetico

Credits: TecnoAndroid

Uno degli elementi centrali di Concept THREE è rappresentato dall’acciaio, utilizzato non soltanto per la sua funzione strutturale ma come vero elemento espressivo del progetto. Hyundai ha scelto di esplorarne le possibilità attraverso superfici scolpite, volumi armoniosi e linee definite. Il risultato punta a mettere in evidenza le caratteristiche apparentemente opposte del materiale: solidità e leggerezza, resistenza e dinamismo vengono interpretati attraverso una carrozzeria composta da tre superfici principali. Le linee che attraversano queste superfici creano punti di intersezione e una maggiore tensione visiva, mentre la finitura con effetto anodizzato accentua la percezione della materia. I vetri gialli e i cerchi coordinati aggiungono invece un elemento cromatico capace di collegare visivamente l’esterno con l’abitacolo.

La silhouette Aero Hatch arriva sulla IONIQ 3

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Concept THREE ha introdotto anche una soluzione destinata a diventare una delle caratteristiche più riconoscibili della nuova compatta Hyundai: il profilo Aero Hatch. La carrozzeria interpreta il tradizionale schema a due volumi attraverso un frontale basso, una linea del tetto che accelera verso la parte posteriore, un portellone verticale e uno spoiler con impostazione ducktail. L’insieme cerca un equilibrio tra efficienza aerodinamica e identità estetica, senza separare i due aspetti.

La stessa impostazione è stata successivamente trasferita sulla IONIQ 3, dove l’Aero Hatch diventa parte integrante dell’identità del modello destinato alla produzione. A caratterizzare il progetto interviene inoltre la firma luminosa Parametric Pixel, già associata alla famiglia di veicoli elettrici Hyundai. Sulla concept car il linguaggio dei pixel viene reinterpretato con maggiore profondità e ritmo, intervenendo sia sul frontale sia sulla parte posteriore.

Un abitacolo costruito intorno alla persona

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La ricerca stilistica prosegue anche all’interno dell’auto, dove Hyundai ha cercato di trasformare l’abitacolo in uno spazio intuitivo e rilassante. Forme morbide, materiali differenti e un’organizzazione orientata alle esigenze degli occupanti definiscono un ambiente nel quale comfort ed espressività convivono. La combinazione di giallo e grigio viene utilizzata insieme a texture e superfici differenti, creando un ambiente contemporaneo ma allo stesso tempo meno legato ai tradizionali schemi degli abitacoli automobilistici.

A rendere più personale l’esperienza intervengono anche i widget modulari Bring Your Own Lifestyle (BYOL), concepiti per adattare l’ambiente digitale allo stile di vita dell’utente. Un altro elemento narrativo è Mr. Pix, personaggio presente attraverso Easter egg e dettagli interattivi disseminati nella vettura. Il riferimento compare, tra gli altri punti, nella firma luminosa anteriore e nella grafica associata alla scritta THREE. Anche la frase “May the downforce be with you”, collocata sul retro della vettura, aggiunge al progetto una componente ironica attraverso un richiamo all’universo di Star Wars.

Materiali riciclati e una nuova idea di sostenibilità

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La ricerca sui materiali non riguarda soltanto l’aspetto visivo. Concept THREE integra infatti soluzioni sviluppate con una particolare attenzione alla responsabilità ambientale, tra cui tessuti ottenuti dal recupero di rifiuti marini e una schiuma di alluminio leggera. Questo approccio trova una continuità anche nella IONIQ 3, il cui abitacolo si ispira al concetto Furnished Space e utilizza materiali riciclati e a base biologica. La sostenibilità viene quindi inserita all’interno della stessa ricerca progettuale che riguarda forme, colori e funzionalità, senza essere trattata come un elemento separato dal design.

Dalla concept car alla compatta di serie

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Il passaggio da Concept THREE a IONIQ 3 mostra come Hyundai stia utilizzando il design come linguaggio in evoluzione, mantenendo alcuni elementi comuni senza trasformarli in uno schema estetico rigido. Parametric Pixel, progettazione degli spazi, ricerca sui materiali e rapporto tra forma e funzione contribuiscono a creare una continuità tra modelli differenti, lasciando comunque spazio a una personalità specifica.

Fonte: TecnoAndroid