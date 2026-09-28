GTA 5 NaturalVision Enhanced: la mod ora cambia anche la Luna

Una Los Santos sempre più vicina alla realtà, al punto da mettere mano perfino alla Luna. È questa la direzione presa dal terzo aggiornamento grafico di NaturalVision Enhanced, la mod firmata da Razed Mods per GTA 5, o più precisamente per Grand Theft Auto V Enhanced su PC. Si tratta di un progetto amatoriale che lavora su meteo, colori dell’ambiente, texture e modelli, e che con questa nuova versione allarga ancora il proprio raggio d’azione.

Tra le novità più curiose spiccano quelle dedicate al cielo notturno. La Luna guadagna un nuovo sistema di ombreggiatura, le fasi lunari e dei fasci di luce che cambiano parecchio l’atmosfera delle ore buie. Sopra la città arrivano poi nuove nuvole volumetriche, illuminate e ombreggiate in modo più credibile, capaci di riflettersi sia sulla carrozzeria delle auto sia sulle superfici d’acqua. Il lavoro sulla volta celeste non si ferma qui e coinvolge anche la luce del sole e quella diffusa dal cielo stesso.

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Acqua, auto e pedoni cambiano volto

Anche l’acqua riceve un trattamento completo, sopra e sotto la superficie. Le zone sommerse ottengono un nuovo sistema di illuminazione e una serie di effetti migliorati, così il colpo d’occhio durante le immersioni risulta decisamente diverso. In superficie cambia invece la resa generale, dalle increspature alla rifrazione, fino ai riflessi che accompagnano il paesaggio circostante.

Per quanto riguarda le vetture, gli interventi toccano la vernice, lo strato trasparente della carrozzeria, i riflessi e l’illuminazione. C’è poi un dettaglio che salta subito all’occhio nelle scene più movimentate: i lampeggianti dei mezzi di emergenza ora proiettano ombre e si riflettono sulle superfici vicine. Nemmeno i pedoni restano esclusi, visto che la mod ritocca la resa della pelle, dei tessuti e degli altri materiali che compongono i personaggi.

Le strade di GTA 5 si arricchiscono a loro volta. L’asfalto acquista profondità grazie al parallax mapping, mentre lungo la carreggiata compaiono cartelli retroriflettenti, segnaletica orizzontale luminosa e bagliori sul manto stradale. A tutto questo si somma la distorsione dell’aria causata dal calore. Il paesaggio viene rifinito anche con nuove siepi e con una vegetazione migliorata, distribuita un po’ ovunque per la metropoli.

Ombre ovunque e illuminazione con ray tracing

Il cuore della trasformazione sta nell’uso molto più esteso delle ombre. Con questa versione di NaturalVision Enhanced tutte le sorgenti luminose possono generarle, un cambiamento che si nota in ogni angolo della mappa. L’aggiornamento introduce inoltre un terzo rimbalzo della luce e aumenta la distanza coperta dai rimbalzi, così l’illuminazione indiretta si propaga in maniera più naturale. Il pacchetto tecnico comprende anche l’illuminazione del cielo calcolata in ray tracing, le ombre di contatto, le micro ombre e un’occlusione ambientale rivista. Tutti elementi che, messi insieme, danno a Los Santos un aspetto più solido e coerente, soprattutto nei passaggi tra luce e buio.

Fonte: TecnoAndroid