NotebookLM legge gli eBook: oltre 100.000 libri di Google Play

Chi ha lasciato un romanzo a metà sul comodino da tre settimane ora ha uno strumento in più, perché NotebookLM di Google si è aperto agli eBook e permette di interrogare i libri acquistati come se fossero una banca dati personale. La nuova integrazione con Google Play Libri consente di caricare i titoli comprati sullo store direttamente nel taccuino, per poi chiedere riassunti fino a un capitolo preciso, guide ai personaggi, quiz, schede di ripasso, infografiche e panoramiche audio in stile podcast. Al lancio risultano compatibili oltre centomila titoli, non tutta la libreria quindi, ma la copertura è già ampia e destinata ad allargarsi.

Il senso di colpa del lettore che abbandona un libro è una cosa reale. La storia era interessante, però non si ricorda più chi è chi, cosa era successo, perché quel personaggio fosse arrabbiato con quell’altro dal nome quasi identico. Ricominciare da pagina uno sembra eccessivo, andare avanti senza contesto sembra inutile, e il volume resta lì in un limbo permanente.

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Come si collega un eBook a NotebookLM

La procedura è semplice. Si apre la pagina del libro su Google Play Libri e si controlla il contrassegno degli strumenti disponibili: i titoli compatibili mostrano NotebookLM tra le opzioni. In alternativa si parte dall’app, si aggiunge una fonte e si cerca tra i libri di Google Play. Una volta inserito, il testo compare nel pannello delle fonti e può essere interrogato subito.

Un limite c’è: solo i libri acquistati tramite Google Play entrano con questa integrazione, quelli caricati manualmente nella libreria non sono supportati. Restano comunque caricabili su NotebookLM i file in formato digitale standard. Il libro può poi convivere con altre fonti nello stesso taccuino, documenti, siti web, video, appunti, così da confrontare il testo con materiale proprio.

Sette prompt per far parlare i libri

Il primo serve a orientarsi tra i personaggi senza rovinarsi la lettura: “Crea una guida ai personaggi introdotti fino al capitolo [numero] senza anticipazioni. Per ogni personaggio, spiega chi è, come è collegato agli altri e cosa dovrei ricordare di lui. Non rivelare nulla di ciò che succede dopo questo capitolo”. Per un fantasy con quattordici personaggi, tre regni e due nomi quasi gemelli, è oro.

Il secondo riporta in carreggiata chi ha mollato: “Ho letto fino al capitolo [numero], ma non apro questo libro da settimane. Ricordami gli eventi importanti, le relazioni tra i personaggi e le domande ancora aperte fino a questo punto. Non includere anticipazioni o dettagli dai capitoli successivi”. Dato che la risposta è generata dall’AI, può capitare che riveli troppo, quindi conviene controllare dove portano le citazioni prima di leggere tutto.

Il terzo è pensato per i gruppi di lettura: dieci domande su motivazioni, temi centrali, decisioni difficili e finale, evitando quelle a cui si risponde con un semplice fatto. Si può restringere il fuoco su un personaggio o una relazione.

Il quarto sfrutta le panoramiche audio, che trasformano il materiale in una conversazione tra due voci artificiali. Per la saggistica si chiede di esplorare l’argomento centrale dell’autore, le prove più solide e le idee discutibili, con tono conversazionale ed esempi dal libro. Per la narrativa, il cambiamento del protagonista e le decisioni che lo guidano, non la trama.

Il quinto applica i consigli alla vita reale: un piano pratico basato solo sui principi del libro, con le raccomandazioni dell’autore separate dai suggerimenti dell’AI, citazioni delle sezioni pertinenti e indicazione di ciò che va discusso con un professionista. Vale la pena ricordarlo, né il libro né l’intelligenza artificiale sostituiscono una consulenza su salute, finanza o diritto.

Il sesto verifica quanto si è capito, con un test da dieci domande, cinque a risposta multipla, tre brevi e due applicative, senza mostrare le soluzioni prima dell’invio delle proprie. Il settimo è puro gioco: una scena originale tra due personaggi dopo un certo evento, coerente con le personalità ma senza copiare passaggi o imitare lo stile. Su questo NotebookLM può limitare o rifiutare richieste che riguardano personaggi protetti dal diritto d’autore, perché possedere un eBook non dà diritti sui suoi personaggi o sulla storia.

Cosa cambia per chi legge

La funzione non sostituisce la lettura, la completa. Un libro passa da oggetto statico a base di conoscenza interrogabile, da esplorare e rielaborare in formati diversi. Per gli studenti è uno strumento di studio, per i circoli di lettura un generatore di discussioni, per chi abbandona i romanzi a metà una scorciatoia che rimette in carreggiata.

Fonte: TecnoAndroid