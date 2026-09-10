iPhone 18 Pro Max: stesse misure ma 16 grammi in più

Chi si aspettava un profilo più spesso resterà sorpreso, perché iPhone 18 Pro Max mantiene esattamente le stesse misure del modello dello scorso anno. I numeri parlano chiaro: 163,4 mm di altezza, 78 mm di larghezza, 8,75 mm di spessore. Identici, millimetro dopo millimetro, a quelli di iPhone 17 Pro Max. Le voci che circolavano da mesi su un corpo più generoso, insomma, si sono sgonfiate. Quello che è cambiato davvero, e in modo abbastanza netto, è il peso.

Apple indica 249 grammi per il nuovo top di gamma, contro i 233 grammi della generazione precedente. Fanno 16 grammi in più, una differenza che in mano si sente eccome, soprattutto per chi arriva da un modello più leggero. È anche un piccolo record: iPhone 18 Pro Max diventa l’iPhone non pieghevole più pesante mai prodotto, scavalcando iPhone 14 Pro Max che si fermava a 240 grammi e che deteneva il primato da diverse generazioni.

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Dove sono finiti quei 16 grammi in più

La risposta più probabile sta dentro la scocca, visto che fuori non è cambiato nulla. Due le piste: una batteria più capiente, incastrata negli stessi volumi grazie a una diversa disposizione dei componenti, oppure il nuovo sistema di raffreddamento a vapor chamber, decisamente più corposo rispetto al passato. Probabilmente entrambe le cose insieme.

La camera di vapore dei modelli iPhone 18 Pro occupa una superficie tre volte maggiore rispetto a prima, un salto notevole che serve a dissipare molto più calore. E il risultato si vede nelle prestazioni: il chip A20 Pro arriva a offrire fino al 40 percento di prestazioni sostenute in più rispetto ad A19 Pro. Merito della nuova vapor chamber, certo, ma anche di materiali definiti da Apple più conduttivi dal punto di vista termico. Tradotto per chi non mastica ingegneria: il telefono regge sessioni lunghe di gioco o di editing senza rallentare, perché smaltisce il calore prima che il processore debba tirare il freno a mano.

Sul fronte autonomia, la batteria di iPhone 18 Pro Max promette fino a sei ore in più di riproduzione video rispetto a quella di iPhone 17 Pro Max. Sei ore non sono un dettaglio, sono la differenza tra arrivare a sera con il 15 percento e arrivarci con margine abbondante.

Anche iPhone 18 Pro ingrassa, ma di poco

Il fratello minore segue la stessa direzione, con numeri più contenuti. iPhone 18 Pro pesa 211 grammi, contro i 206 grammi del modello della generazione precedente. Cinque grammi, una differenza che quasi non si percepisce ma che conferma la logica costruttiva adottata da Apple su tutta la linea Pro: più massa termica, più batteria, stesse dimensioni esterne.

Nonostante il record tra gli iPhone tradizionali, iPhone 18 Pro Max resta comunque un filo più leggero di iPhone Duo, che si ferma a 254 grammi ed è a tutti gli effetti l’iPhone più pesante mai realizzato da Apple. Cinque grammi di scarto, giusto per completare il quadro.

C’è poi una nota pratica che farà piacere a chi ha già speso soldi in accessori. Dato che le dimensioni sono rimaste invariate, le cover pensate per i modelli iPhone 17 Pro dovrebbero adattarsi senza problemi ai nuovi iPhone 18 Pro. Stesso stampo, stessi ingombri, nessuna necessità di ricomprare tutto da capo. Un dettaglio che nelle transizioni tra generazioni non capita così spesso, e che vale qualche decina di euro risparmiati per chi aggiorna il telefono ma vorrebbe tenersi la custodia a cui si è affezionato.