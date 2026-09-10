Google Vids trasforma Documenti e PDF in video con l’AI

Chi lavora con documenti lunghi trova in Google Vids una nuova scorciatoia: la piattaforma ora prende un file di testo e lo trasforma in un video riassuntivo costruito dall’Intelligenza Artificiale, con tanto di scene, narrazione e parte visiva già montata. L’aggiornamento è stato annunciato da Google nelle scorse ore e copre Google Docs, PDF e file Microsoft Word, quindi praticamente tutto quello che circola in un ufficio medio.

L’idea di fondo non è complicata. Report chilometrici, materiali formativi, appunti di riunioni interminabili: leggerli richiede tempo, guardarli in versione video ne richiede molto meno. Google punta proprio lì, sul recupero rapido delle informazioni sepolte dentro documentazione estesa. Serve un piano Google Workspace o Google AI compatibile, e la distribuzione avviene in modo progressivo sugli account che rientrano nei requisiti.

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Come funziona la conversione da documento a video

Il punto di partenza è un file in formato .doc, .docx o .pdf. Dentro Google Vids si apre il menu File e si sceglie l’opzione dedicata alla conversione dei documenti. Da lì il sistema analizza il materiale e propone una struttura dove ogni sezione del testo diventa una scena a sé. Niente di rigido, però: si possono cancellare parti superflue, riscrivere direttamente lo script e selezionare la voce che accompagnerà la narrazione prima di premere Generate. L’italiano è tra le lingue disponibili. A generazione conclusa il video resta comunque modificabile, condivisibile oppure esportabile.

La parte tecnicamente interessante è che non si tratta di una lettura automatica del testo, quel tipo di sintesi vocale che esiste da anni. Vids deve prima capire quali informazioni contano davvero, poi riorganizzarle in una sequenza narrativa più corta rispetto all’originale. Un lavoro di selezione, insomma. La funzione si appoggia agli strumenti che la piattaforma offriva già: creazione di scene, inserimento di immagini, audio e filmati, gestione delle transizioni, collaborazione sul progetto. I video finiti possono essere esportati in MP4.

Resta il tema del controllo umano, che qui pesa parecchio. Un riassunto prodotto dall’AI può comprimere passaggi, spostare l’accento su sezioni meno rilevanti o semplificare concetti tecnici fino a snaturarli. Per documentazione interna e materiale didattico il formato audiovisivo funziona bene come prima consultazione veloce. Per contratti, procedure operative o report con dati sensibili il documento originale rimane la fonte da controllare, punto.

Piani supportati e tempi di attivazione

Sul fronte della disponibilità, la funzione arriva su diversi piani Google Workspace: Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, oltre a Education Plus. Google la inserisce anche in alcuni piani Google AI pensati per il pubblico consumer e in offerte specifiche destinate all’istruzione e al settore non profit.

Il rollout segue il consueto schema a due velocità. Per i domini Rapid Release la disponibilità è indicata come immediata, mentre per quelli Scheduled Release l’attivazione può richiedere fino a 15 giorni a partire dal 5 settembre 2026. Non ci sono impostazioni amministrative o lato utente da toccare per abilitare la novità, il che semplifica la vita agli amministratori IT. La disponibilità reale dipende però dal piano collegato all’account e dalle funzionalità AI comprese nell’abbonamento sottoscritto.

Un vincolo da tenere presente riguarda la durata. Google Vids dichiara un limite massimo di 30 minuti per singolo video, soglia che un riassunto documentale standard difficilmente sfiorerà. La maggior parte dei contenuti generati da un report o da un verbale di riunione si assesterà su durate ben inferiori, e questo rende il tetto dei 30 minuti più una garanzia tecnica che un ostacolo concreto per l’uso quotidiano.