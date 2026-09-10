Shark FlexStyle IonCurl, arriva il nuovo styler per i ricci

Ricci più definiti e meno crespo, senza dover sottoporre i capelli a temperature eccessive. È questa la promessa di Shark FlexStyle IonCurl, il nuovo strumento di Shark Beauty che punta a migliorare ulteriormente l’esperienza di styling ad aria calda già introdotta con la famiglia FlexStyle. Il nuovo modello nasce con un obiettivo preciso: intervenire su alcune delle difficoltà più comuni durante la piega, dalla gestione dell’effetto crespo alla definizione dei ricci, passando per il tempo necessario per ottenere un risultato uniforme.

Al centro di IonCurl troviamo la tecnologia Ion Smooth, che utilizza 200 milioni di ioni negativi per contribuire a neutralizzare l’elettricità statica. Il sistema punta così a ridurre il crespo e a rendere più semplici da gestire anche i capelli più ribelli. A questa tecnologia si affianca CoandaBoost, che sfrutta il flusso d’aria Coanda per attirare i capelli verso il cilindro e avvolgerli automaticamente. Rispetto al FlexStyle originale HD446, Shark dichiara una maggiore forza di avvolgimento, pensata per ottenere ricci più elastici e definiti. L’approccio punta quindi a rendere la procedura più semplice, evitando di dover intervenire continuamente con le mani per sistemare le ciocche. Il flusso d’aria accompagna infatti i capelli durante l’avvolgimento, mentre il sistema è progettato per ottenere il risultato senza danno termico.

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Protezione anche per radici e cuoio capelluto

Tra le novità del modello c’è anche la modalità Scalp Shield, progettata per gestire la temperatura durante l’asciugatura nelle zone più vicine alla cute. La funzione interviene in particolare sulle radici e sulla ricrescita, dove l’esposizione al calore può essere più delicata. L’obiettivo è mantenere sotto controllo la temperatura senza rinunciare alla velocità dello styling. Un’altra novità riguarda il pulsante Airset, integrato direttamente in IonCurl. Con un doppio tocco è possibile mettere in pausa il flusso d’aria durante la lavorazione, mentre una singola pressione attiva un getto di aria fredda.

La gamma FlexStyle si amplia

IonCurl entra all’interno della famiglia FlexStyle, una linea che Shark ha sviluppato per coprire esigenze differenti e diverse tipologie di capelli. Il FlexStyle originale rimane la proposta tutto-in-uno, pensata per combinare più strumenti e modalità di styling attraverso l’aria calda. IonCurl si posiziona invece come la variante più orientata alla definizione dei ricci e al controllo del crespo. Accanto ai due modelli troviamo FlexStyle Glam, che utilizza un sistema in ceramica wet-to-dry per consentire di passare dai capelli bagnati all’asciugatura e allo styling attraverso un unico sistema.

Prezzi e disponibilità

Shark FlexStyle IonCurl sarà inizialmente inserito in lista d’attesa a partire dal 9 settembre 2026 attraverso il sito britannico dell’azienda. La vendita ufficiale è prevista invece dal 22 settembre 2026.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione 5 in 1 Pink viene proposta a 329,99 euro, mentre la configurazione 4 in 1 Purple ha un prezzo di 299,99 euro. Con IonCurl, Shark punta quindi a portare nella gamma FlexStyle un modello più specializzato, concentrato su ricci e controllo del crespo e sulle esigenze di chi cerca una piega più rapida senza rinunciare alla cura dei capelli.