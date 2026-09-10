Genesis G90 Wingback, la nuova idea di lusso Magma

Una nuova silhouette porta la filosofia Genesis Magma su una carrozzeria inedita, trasformando l’ammiraglia G90 in una grand tourer wagon dal carattere deciso. Il risultato è la G90 Wingback Concept, una vettura che combina l’eleganza tipica della berlina di rappresentanza con una reinterpretazione più sportiva e dinamica. Il concept è stato presentato a Le Castellet durante le celebrazioni per il decimo anniversario di Genesis e in occasione della première mondiale della GV60 Magma.

La base tecnica rimane quella della G90 di serie, senza interventi strutturali sulla piattaforma. Il passo misura 3,2 metri, mentre la lunghezza raggiunge 5,1 metri. A cambiare radicalmente è invece la carrozzeria, che abbandona la classica configurazione a tre volumi per adottare una silhouette da grand tourer wagon. Il frontale conserva gli elementi più riconoscibili del marchio, ma li interpreta in chiave più aggressiva. La Crest Grille e la firma luminosa Two Lines vengono enfatizzate, mentre il paraurti scolpito integra il logo Magma e prese d’aria inferiori di dimensioni generose, affiancate da canard laterali.

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La presenza su strada viene ulteriormente accentuata dai passaruota allargati, all’interno dei quali trovano posto cerchi dedicati da 22 pollici abbinati a pneumatici ribassati. Il risultato è una vettura imponente, ma senza rinunciare alle proporzioni eleganti della G90. Il profilo mantiene la caratteristica Parabolic Line e il lungo passo della berlina. La linea del tetto, però, prosegue verso una coda completamente ridisegnata, dove il tradizionale bagagliaio lascia spazio a un ampio portellone con lunotto fortemente inclinato. Due spoiler incorniciano la parte posteriore, mentre il diffusore ispirato al mondo del motorsport introduce un elemento più estremo senza compromettere l’impostazione lussuosa del progetto.

Magma non significa soltanto arancione

Uno degli aspetti più interessanti della G90 Wingback Concept è la scelta cromatica. Genesis ha infatti abbandonato il tradizionale Magma Orange, optando per una tonalità verde profonda che dimostra come l’identità del programma non sia legata a un singolo colore. Per Genesis, Magma è una filosofia, prima ancora che un elemento estetico.

La filosofia viene riassunta efficacemente dall’idea del pugno di ferro inserito in un guanto di velluto: la potenza deve esserci, ma deve accompagnare chi guida invece di metterlo continuamente alla prova. Anche l’abitacolo segue questa direzione. Le superfici in Chamude, materiale dall’aspetto simile alla pelle scamosciata, sono impreziosite da cuciture verdi a contrasto che attraversano sedili trapuntati e pannelli porta. Gli stessi dettagli vengono ripresi sul volante, sulla plancia e sulla consolle centrale. I sedili sportivi completano l’ambiente con il logo Magma ricamato, creando un collegamento diretto tra l’estetica dell’esterno e la vocazione prestazionale dell’abitacolo.

Un’anticipazione del futuro Magma

La G90 Wingback Concept non sembra essere soltanto un esercizio di stile. Genesis la utilizza infatti per mostrare quanto possa essere ampia la direzione del programma Magma, che potrebbe trovare applicazione su numerose tipologie di carrozzeria.

L’idea comprende sportive, coupé e persino cabriolet, sia all’interno della gamma attuale sia nei futuri modelli del marchio. Una strategia che punta a evitare una gamma sempre più concentrata sui SUV e a riportare al centro anche configurazioni più particolari. La direzione è già visibile attraverso Genesis Magma Racing, impegnata nel FIA World Endurance Championship, e con la GV60 Magma, destinata a diventare il primo modello di serie della famiglia ad alte prestazioni.