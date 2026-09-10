GIGABYTE porta AORUS INFINITY al Gamescom 2026

Il gaming cambia passo quando hardware, intelligenza artificiale e design si incontrano nella stessa configurazione. È questo il messaggio con cui GIGABYTE ha chiuso il Gamescom 2026, portando sotto i riflettori l’ecosistema AORUS INFINITY e una lineup pensata per offrire prestazioni elevate su desktop, notebook, monitor e periferiche.

Lo showcase ha permesso ai visitatori di provare direttamente diverse soluzioni dell’azienda, passando dalle build desktop ad alte prestazioni ai laptop gaming dotati di AI, fino ai monitor OLED destinati al gioco competitivo. Un’esperienza hands-on costruita attorno a reattività, potenza e immersione visiva.

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AORUS INFINITY mette insieme hardware e design

Al centro dell’evento c’era la serie AORUS INFINITY, attraverso la quale GIGABYTE ha riunito diverse tecnologie in un ecosistema gaming coerente. La X870E AORUS INFINITY NEXT è uno degli elementi principali della piattaforma e combina un design ispirato all’ingegneria aerospaziale con un sistema di alimentazione e dissipazione progettato per sostenere carichi elevati. La scheda madre integra inoltre soluzioni realizzate con tecnologia di stampa 3D, mentre sul fronte grafico la configurazione può essere abbinata alle schede AORUS GeForce RTX 50 Series INFINITY.

Queste ultime sfruttano il sistema di raffreddamento WINDFORCE HYPERBURST, pensato per mantenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco più impegnative. L’obiettivo è garantire prestazioni costanti anche quando l’hardware viene sottoposto a carichi prolungati. A completare la build arriva il C510 GLASS INFINITY, chassis che introduce un elemento piuttosto insolito per un case gaming: un display integrato da 16 pollici. Il pannello può essere posizionato in modo flessibile e trasforma il case stesso in una parte attiva della postazione.

L’intelligenza artificiale entra nel gaming

L’AI è stata un’altra delle protagoniste dello showcase, soprattutto attraverso AORUS MASTER 16 GEN 2 e AORUS RTX 5060 Ti AI BOX. I due prodotti mostrano come le risorse hardware possano essere gestite in maniera più dinamica grazie alle tecnologie intelligenti.

Un ruolo importante viene affidato a GiMATE, l’agente AI sviluppato da GIGABYTE. Il sistema permette di interagire con il computer in modo più naturale e di intervenire sull’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale. Durante l’evento è stato mostrato anche il GPU Selector, tecnologia che permette di gestire in modo intelligente l’allocazione delle risorse grafiche tra il notebook e la GPU esterna. Un approccio pensato soprattutto per chi vuole combinare portabilità e potenza senza rinunciare alla flessibilità.

L’AORUS MASTER 16 GEN 2 ha inoltre ricevuto il riconoscimento CHIP Highlight al Gamescom 2026, assegnato in relazione alle sue prestazioni gaming, alle funzioni di ottimizzazione intelligente e alla progettazione del sistema termico.

OLED fino a 280 Hz per il gioco competitivo

I monitor OLED AORUS hanno rappresentato un’altra delle principali attrazioni dell’area gaming. I modelli FO27Q28G e FO27Q24G utilizzano pannelli QHD WOLED e puntano soprattutto sulla velocità di risposta necessaria nei videogiochi competitivi. Entrambi arrivano fino a 280 Hz di refresh rate e dichiarano un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Numeri che, abbinati alla tecnologia OLED, mirano a garantire immagini più fluide e una risposta estremamente rapida durante le fasi di gioco più concitate. A supportare l’esperienza ci sono anche le GIGABYTE Tactical Features, pensate per offrire strumenti aggiuntivi ai giocatori competitivi. Il risultato punta a combinare contrasto elevato, movimento fluido e tempi di risposta ridotti.

Le build STEALTH puntano sul design

Non tutto, però, ruota intorno alla potenza. Durante il Gamescom 2026 i visitatori hanno potuto vedere anche le build STEALTH senza cavi, insieme alle configurazioni della serie WOOD. Le due famiglie mostrano un approccio differente alla progettazione dei PC gaming, con l’obiettivo di ridurre il disordine visivo e lasciare maggiore spazio alla personalizzazione della postazione. Il computer diventa così non soltanto uno strumento per giocare, ma anche un elemento d’arredo.

GIGABYTE guarda al futuro del gaming

La partecipazione al Gamescom 2026 arriva mentre GIGABYTE celebra il proprio 40° anniversario, aggiungendo un ulteriore significato alla presenza del marchio all’evento tedesco. Con AORUS INFINITY, l’azienda ha scelto di mettere insieme prestazioni e AI, senza trascurare design e personalizzazione. Desktop, notebook, GPU, monitor e accessori vengono così inseriti in una visione sempre più integrata dell’esperienza gaming.