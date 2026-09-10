iPhone Duo, iOS 27.1 arriverà prima del previsto: ecco quando

Con iPhone Duo Apple ha scelto una strada poco battuta, perché il dispositivo arriverà sul mercato già con iOS 27.1 installato e non con la versione iniziale del sistema operativo. Un dettaglio apparentemente marginale che invece dice parecchio sulle tempistiche del primo aggiornamento importante di iOS 27, un’informazione che di solito arriva soltanto quando la beta è ormai in fase avanzata.

Il ragionamento è piuttosto lineare. iPhone Duo sarà disponibile dal 23 ottobre 2026, quindi iOS 27.1 dovrà per forza uscire poco prima di quella data, altrimenti i primi acquirenti si troverebbero tra le mani un telefono con un software non ancora distribuito al resto del parco dispositivi. Un anno fa la situazione era diversa, visto che iOS 26.1 era arrivato soltanto il 3 novembre. Stavolta il calendario si sposta indietro di circa due settimane, e la spinta arriva proprio dal nuovo pieghevole.

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Perché iOS 27.1 arriva prima del solito

La ragione tecnica sta nell’hardware. iPhone Duo non è un iPhone come gli altri, ha due schermi e un’interfaccia che deve gestire il passaggio da una configurazione all’altra senza far perdere il filo all’utente. iOS 27.1 introduce infatti layout aggiornati delle applicazioni, pensati appositamente per il doppio display, insieme a un dock verticale di nuova concezione. Elementi che nella versione base di iOS 27 semplicemente non servono, perché nessun altro modello ne ha bisogno.

Detto in modo più diretto, Apple ha spacchettato il lavoro. La prima release accompagna i modelli tradizionali, la successiva porta con sé tutto quello che serve al pieghevole. Una scelta che permette di non ritardare il lancio autunnale classico e allo stesso tempo di prendersi qualche settimana in più per rifinire la parte più delicata, quella legata alla gestione dei contenuti su due pannelli distinti.

Il calendario completo tra settembre e ottobre 2026

Le date ormai sono definite. iOS 27 verrà rilasciato al pubblico il 14 settembre 2026, quindi con l’anticipo di qualche giorno che ormai è diventato consuetudine rispetto all’arrivo dei nuovi telefoni nei negozi. I modelli iPhone 18 Pro debuttano il 18 settembre e usciranno dalla confezione con quella versione, senza sorprese.

Poco più di un mese dopo tocca al pieghevole. I preordini di iPhone Duo si apriranno il 16 ottobre 2026, con una settimana esatta di attesa prima della disponibilità effettiva fissata al 23 ottobre. Uno schema classico per Apple, che raramente si discosta dalla formula preordine il venerdì e vendita il venerdì successivo.

Chi possiede già un iPhone compatibile con iOS 27 avrà quindi due appuntamenti ravvicinati. Il primo a metà settembre con l’aggiornamento principale, il secondo verso metà ottobre con iOS 27.1, che pur essendo tarato sulle esigenze del nuovo pieghevole verrà distribuito normalmente a tutti i dispositivi supportati. Le funzioni legate al doppio schermo resteranno ovviamente inattive su chi non ha l’hardware giusto, ma il codice sarà comunque presente nel sistema.

La distanza tra le due uscite si aggira sulle quattro o cinque settimane, un intervallo compatibile con il ciclo di beta interne che Apple porta avanti in parallelo alla versione pubblica. Sul fronte delle novità software non legate al pieghevole non ci sono ancora indicazioni precise, e la comunicazione ufficiale finora si è concentrata quasi esclusivamente sui layout adattati e sul dock verticale.

Resta il fatto che iPhone Duo sarà il primo modello nella storia recente della gamma a debuttare con un aggiornamento intermedio già a bordo, una condizione che finora aveva riguardato soltanto dispositivi lanciati fuori dalla finestra autunnale.