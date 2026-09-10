iPhone Duo senza tasto Azione: addio al silenzioso fisico

Sulla pagina delle specifiche tecniche di iPhone Duo manca un dettaglio che fino a ieri sembrava ormai un elemento fisso di ogni nuovo modello, e cioè il tasto Azione. Il diagramma pubblicato mostra i pulsanti del volume in alto, il Controllo fotocamera e il tasto laterale sul lato destro, la porta USB-C in basso, più microfoni e altoparlanti distribuiti tra la parte superiore e quella inferiore. Del piccolo pulsante personalizzabile, però, non c’è traccia da nessuna parte.

Per capire quanto pesi questa assenza basta guardare dove si trovava fino a poco fa. Sui modelli iPhone 18 Pro e sulle generazioni precedenti il tasto Azione occupa il lato sinistro della scocca, subito sopra i pulsanti del volume, in quella posizione che un tempo apparteneva al vecchio interruttore fisico della suoneria. Su iPhone Duo quello spazio resta libero, e con esso sparisce anche l’ultimo residuo di un comando meccanico dedicato al silenzioso.

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Cosa cambia senza il tasto Azione

Il tasto Azione è, per chi non lo avesse mai configurato, un pulsante a cui l’utente può assegnare una funzione tra diverse opzioni. L’impostazione predefinita attiva la modalità Silenzioso, ma le alternative sono parecchie: impostare un Full Immersion, accendere la torcia, avviare la registrazione di un memo vocale, richiamare Visual Intelligence oppure lanciare un comando rapido. Una scorciatoia fisica, insomma, pensata per evitare passaggi a schermo.

Apple lo ha introdotto con iPhone 15 Pro e da quel momento in poi tutti i modelli arrivati sul mercato lo hanno mantenuto, Pro e non Pro. iPhone Duo rompe questa continuità e diventa il primo iPhone senza alcuna possibilità di silenziare il telefono con un comando fisico. Chi vorrà attivare la modalità Silenzioso dovrà passare dal Centro di Controllo, quindi con un gesto sullo schermo e non più con un movimento del pollice a telefono in tasca.

Un cambiamento piccolo sulla carta, meno banale nell’uso quotidiano. Il gesto di zittire il telefono senza guardarlo, entrando in una riunione o al cinema, era diventato una specie di automatismo per chi usa iPhone da anni. Qui quell’automatismo va riprogrammato.

Touch ID e Controllo fotocamera sul lato destro

L’altro elemento che salta all’occhio nella scheda tecnica riguarda il tasto laterale, che su iPhone Duo integra Touch ID per lo sblocco del dispositivo. La ragione è semplice: il telefono non supporta Face ID, quindi il riconoscimento dell’impronta digitale torna a essere il metodo di autenticazione biometrica principale, integrato direttamente nel pulsante di accensione come già accade su altri dispositivi della gamma Apple.

Accanto, sempre sul lato destro, resta il Controllo fotocamera, il tasto dedicato che serve ad avviare l’app fotocamera e a scattare le foto. Una scelta che concentra su un solo fianco del dispositivo praticamente tutti i comandi principali, con i pulsanti del volume spostati in alto e il lato sinistro lasciato sgombro.

Il quadro complessivo che emerge dalle specifiche descrive quindi un dispositivo con una disposizione dei comandi diversa da quella a cui la gamma ha abituato negli ultimi anni. Volume in alto, sblocco e fotocamera a destra, porta USB-C in basso, microfoni e altoparlanti sui due lati corti. Nessun interruttore per il silenzioso, nessun pulsante personalizzabile da assegnare a un comando rapido o alla torcia.