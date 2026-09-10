Forza Horizon 6 su PS5 non slitta: conferma da Playground

Chi aspettava Forza Horizon 6 su PS5 può togliersi un pensiero: il gioco non slitterà al prossimo anno. A metterlo nero su bianco è stata la stessa Playground Games, che ha ribadito come la versione per la console Sony sia ancora attesa entro la fine del 2026, esattamente come annunciato mesi fa. Nessun rinvio, quindi, nonostante le voci che nelle ultime settimane avevano iniziato a rimbalzare con una certa insistenza.

La conferma è arrivata quasi di sfuggita, e forse è proprio questo il dettaglio più curioso della vicenda. Non un comunicato dedicato, non un video celebrativo, ma una riga in coda a un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, dedicato alle novità introdotte con l’aggiornamento British Automotive. Il messaggio è chiaro: chi sta programmando il proprio viaggio alla scoperta del Giappone su PlayStation 5 farebbe bene a restare sintonizzato, perché Forza Horizon 6 arriverà su PS5 entro la fine dell’anno. Nel frattempo, lo studio invita a dare un’occhiata alla pagina dedicata sul PlayStation Store.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché si era parlato di rinvio al 2027

Il sospetto di uno slittamento non era nato dal nulla. A gennaio erano arrivati gli ultimi aggiornamenti ufficiali sulla versione Sony, poi silenzio. Nessuna data precisa, nessun trailer specifico, e soprattutto nessuna apertura dei preordini su PlayStation, che di solito è il primo segnale concreto quando un’uscita si avvicina davvero. In più c’era il contesto: l’ultimo trimestre dell’anno si preannuncia parecchio affollato di uscite importanti, e più di qualcuno aveva ipotizzato che Playground Games potesse decidere di spostare tutto al 2027 per evitare la calca. Ipotesi legittima, sulla carta. Ma smentita dai fatti, almeno per ora. La finestra resta quella comunicata in origine, anche se la dichiarazione dello studio non aggiunge un giorno preciso sul calendario. Si parla genericamente di fine anno, il che lascia comunque un margine piuttosto ampio.

Cosa manca ancora all’appello

Il quadro, insomma, è positivo ma incompleto. Restano due caselle da riempire e sono quelle che interessano di più a chi gioca su console Sony: la data di uscita definitiva e l’apertura dei preordini digitali. Considerando che mancano pochi mesi alla fine dell’anno, entrambi gli annunci dovrebbero arrivare in tempi ragionevolmente brevi, perché una campagna promozionale seria richiede un minimo di preavviso.

Va detto che la scelta di Microsoft di portare i propri titoli anche sulle piattaforme concorrenti ha ormai smesso di sorprendere, e Forza Horizon 6 rientra pienamente in questa strategia. Il gioco è ambientato in Giappone, ambientazione richiestissima dai fan da anni, e continua a ricevere aggiornamenti sostanziosi come quello appena distribuito, che aggiunge una selezione di vetture britanniche al parco auto già disponibile.

Chi segue il titolo da vicino avrà notato che il supporto post lancio procede con una certa regolarità, segno che lo studio britannico non ha rallentato il ritmo. E questo, indirettamente, rafforza l’idea che la versione PS5 sia effettivamente in dirittura d’arrivo e non parcheggiata in qualche cassetto.

Per il momento il messaggio ufficiale è quello, breve e senza fronzoli: la conversione per la console Sony arriverà entro la fine del 2026, la pagina sul PlayStation Store è già consultabile e il prossimo passo spetta a Playground Games, che dovrà comunicare la data esatta e sbloccare i preordini.