iPhone Duo funziona con Apple Pencil USB-C, non con la Pro

Chi aspettava iPhone Duo con l’idea di poterci usare la penna più avanzata della gamma dovrà ridimensionare le aspettative, perché il nuovo pieghevole di Apple funziona soltanto con Apple Pencil con USB C, quella da EUR 68, e non con Apple Pencil Pro. Il supporto c’è, quindi, ma con un perimetro ben preciso, e chi ha già in casa il modello top di gamma pensato per iPad rischia di ritrovarsi con uno stilo inutilizzabile su questo dispositivo.

La ragione, con ogni probabilità, è tutta hardware. Apple Pencil Pro si ricarica in modo magnetico, agganciandosi al bordo di un iPad compatibile, e su un telefono pieghevole quella superficie magnetica dedicata semplicemente non esiste. Il modello con USB C, invece, si ricarica tramite la porta nascosta sotto un cappuccio scorrevole, quindi non ha bisogno di alcun aggancio laterale per restare vivo. Una differenza tecnica che, tradotta in pratica, decide quale accessorio entra e quale resta fuori.

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Cosa si perde con Apple Pencil con USB C

La versione compatibile con iPhone Duo è anche la più essenziale del catalogo. Niente sensibilità alla pressione, niente doppio tocco, niente barrel roll, nessun feedback aptico, nessuna funzione di pressione laterale e nemmeno il supporto a Dov’è. Resta la sensibilità all’inclinazione, utile per chi disegna o prende appunti con un minimo di sfumatura nel tratto, ma il salto rispetto al modello Pro è evidente e si sente soprattutto in ambito creativo.

Sul fronte prezzi, Apple Pencil con USB C viene proposta a EUR 68, circa 75 euro al cambio, mentre Apple Pencil Pro si colloca a EUR 111, quindi intorno ai 120 euro. La forbice è ampia, e in questo caso non è nemmeno una questione di budget, visto che il modello più costoso resta comunque fuori dai giochi sul pieghevole.

Prima volta assoluta per un iPhone

Il dettaglio che merita attenzione è un altro, però. iPhone Duo è il primo iPhone in assoluto a supportare Apple Pencil, un passaggio che finora era rimasto territorio esclusivo di iPad. E il supporto non riguarda solo lo schermo interno, quello grande che si apre come un piccolo tablet, ma anche il display esterno. In entrambi i casi la penna funziona, il che apre a scenari d’uso piuttosto vari, dalla firma veloce sul display frontale agli appunti presi sull’area più ampia una volta aperto il dispositivo.

C’è però un’attesa da mettere in conto. Il supporto ad Apple Pencil non sarà disponibile fin dal primo giorno, perché Apple ha spiegato che arriverà più avanti nel corso dell’anno. Chi acquista il dispositivo al lancio, quindi, dovrà pazientare prima di poter usare lo stilo, senza che al momento sia stata indicata una data più precisa.

Quando arriva iPhone Duo

Le tempistiche di vendita, invece, sono già fissate. iPhone Duo arriva sul mercato il 23 ottobre, con i preordini che partono una settimana prima, il 16 ottobre. Una finestra piuttosto stretta tra prenotazione e disponibilità effettiva, in linea con quanto Apple fa di solito con i lanci più attesi.

Per chi valuta l’acquisto pensando all’uso con la penna, il ragionamento da fare è semplice. Serve Apple Pencil con USB C, va messa in preventivo una spesa di circa 75 euro e va considerato che l’eventuale Apple Pencil Pro già posseduta per iPad resterà relegata al tablet. Nessuna compatibilità incrociata, nessuna scorciatoia, almeno stando a quanto indicato da Apple sulle specifiche del nuovo pieghevole.