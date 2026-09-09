iPhone Duo è realtà: Apple entra nel mondo dei pieghevoli ispirandosi ad iPad

Apple entra ufficialmente nel settore degli smartphone pieghevoli con iPhone Duo, presentato insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max. Il progetto prende ispirazione dalla versatilità di iPad e punta a unire un grande spazio di lavoro a un dispositivo che, una volta chiuso, può essere riposto in tasca. Da aperto è inoltre, secondo Apple, l’iPhone più sottile mai prodotto.

Il protagonista è il Super Retina XDR interno da 7,6 pollici, con una superficie superiore del 50% rispetto allo schermo di iPhone 18 Pro Max. All’esterno trova invece posto un pannello da 5,4 pollici, equivalente al 90% della superficie del display di iPhone 18 Pro. Entrambi supportano ProMotion, Always-On e raggiungono 3.000 nit di luminosità di picco all’aperto.

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Titanio, cerniera con oltre 100 componenti e IP68

La struttura utilizza titanio con finitura a specchio, mentre internamente sono presenti fibre ceramiche che Apple dichiara tre volte più resistenti del titanio di grado 5. La cerniera è composta da oltre 100 elementi e adotta un sistema a coppia variabile, così da modificare la resistenza in base all’apertura.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche durante la produzione per associare ciascuna cerniera all’alloggiamento più preciso. Dei magneti mantengono chiuso il dispositivo.

iPhone Duo dispone della certificazione IP68 contro acqua e polvere e integra Touch ID nel pulsante laterale. Gli altoparlanti sono posizionati nella zona superiore e inferiore e regolano la riproduzione in funzione dell’orientamento. Due le colorazioni: Star White e Night Sky.

Un’interfaccia pensata per due schermi

Apple ha adattato Liquid Glass al formato pieghevole. Sul display esterno il Dock diventa verticale, la barra di stato viene spostata in un angolo e la schermata di blocco concede maggiore spazio allo sfondo. I controlli laterali conservano la loro posizione anche aprendo il telefono. I due pannelli utilizzano inoltre lo stesso rapporto d’aspettoper rendere più naturale il passaggio dall’uno all’altro.

Tutte le applicazioni Apple sono state ottimizzate per Duo. Sul pannello interno si possono affiancare due app, visualizzare due pannelli oppure aprire due finestre della stessa applicazione, come nel caso di Safari. Le app possono essere organizzate in coppie e richiamate tramite uno scorrimento. È possibile anche mantenere un video nella parte superiore mentre nella metà inferiore vengono utilizzate altre applicazioni.

Il dispositivo funziona anche parzialmente piegato e l’interfaccia cambia in base alla posizione. Appoggiandolo a tenda, la modalità StandBy permette di utilizzarlo come orologio o sveglia.

Apple ha inoltre sviluppato nuove API per gli sviluppatori, mostrando integrazioni con Zoom, Slack, Detail e Netflix. Quest’ultima consente, ad esempio, di scorrere brevi clip sul display esterno e aprire Duo per continuare la visione sul pannello interno.

A20 Pro, doppio Neural Engine e fotocamera da 48 MP

Il cuore di iPhone Duo è Apple A20 Pro, prodotto con tecnologia a 2 nanometri e dotato di un nuovo motore capace di gestire contemporaneamente entrambi i display. La CPU dispone di sei core: due nuovi super core, fino al 20% più veloci secondo Apple, e quattro core ad alta efficienza.

La GPU a sette core promette prestazioni fino al 40% superiori, maggiore larghezza di banda e nuovi acceleratori neurali capaci di raddoppiare la velocità dei calcoli FP8. Sono presenti due Neural Engine, per complessivi 32 core, insieme a quella che Apple definisce l’interfaccia di memoria più ampia mai adottata su un iPhone. L’obiettivo è facilitare l’esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale, compresi quelli sviluppati da terze parti.

Il raffreddamento sfrutta una camera di vapore e Apple dichiara prestazioni sostenute superiori del 35% rispetto a iPhone 17 Pro. Per la rete cellulare viene utilizzato il modem Apple C2, fino al 50% più veloce rispetto a C1X e compatibile negli Stati Uniti con il 5G mmWave. In tutti i mercati iPhone Duo funziona esclusivamente tramite eSIM.

Le batterie sono divise tra le due metà, ma specifici algoritmi le gestiscono come una singola unità. L’autonomia dichiarata raggiunge 31 ore di riproduzione video usando lo schermo interno e 45 ore con quello esterno. In una simulazione che prevede un utilizzo equivalente dei due display, Apple indica 24 ore.

Sul retro trovano posto una fotocamera principale Fusion da 48 MP e un’ultragrandangolare. Dal sensore principale viene ottenuto anche uno zoom 2× da 12 MP, definito di qualità ottica, attraverso un ritaglio del sensore e senza ricorrere a un teleobiettivo dedicato. La registrazione video arriva al 4K a 120 fps.

Sul display esterno è presente una fotocamera Center Stage da 12 MP, mentre quello interno integra una fotocamera FaceTime. La struttura pieghevole consente anche di utilizzare le fotocamere posteriori per i selfie e condividere contemporaneamente le immagini riprese dalle camere anteriori e posteriori.

Durante una foto, il soggetto può vedere l’anteprima sullo schermo esterno. Quest’ultimo può mostrare anche animazioni per attirare lo sguardo dei bambini verso l’obiettivo, mentre una funzione permette di scattare automaticamente quando tutti sono in posa.

Tra gli accessori ufficiali figurano infine iPhone Duo Folio, una custodia dotata di supporto integrato, e una seconda cover progettata per avvolgere entrambe le metà del pieghevole.

iPhone Duo debutta sul mercato italiano a 2.369 euro nella versione da 256 GB. Per la configurazione di punta del primo pieghevole Apple, dotata di 2 TB di memoria, il prezzo raggiunge invece 3.869 euro.