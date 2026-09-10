iPhone Duo, Apple risponde sulla piega e racconta le sue scelte

La piega centrale di iPhone Duo era uno dei punti più attesi di tutta la presentazione, e Apple ha scelto di affrontarla nel modo più elegante possibile: rispondendo, ma senza rispondere davvero. Sulla pagina prodotto del pieghevole compare infatti una domanda diretta tra le FAQ, quella che chiunque abbia mai maneggiato un foldable si pone prima di tirare fuori la carta di credito. Il display interno mostra una piega nel punto in cui si chiude? La formulazione della risposta merita una lettura attenta, perché dice molto e allo stesso tempo evita accuratamente il cuore della questione.

Nelle settimane precedenti al lancio, le indiscrezioni raccontavano di un lavoro ossessivo da parte di Cupertino proprio sull’eliminazione della piega tra le due metà dello schermo. Un problema che accomuna tutti i pieghevoli sul mercato, con l’aggravante che il segno tende a diventare più visibile con il passare del tempo, mano a mano che il dispositivo viene aperto e chiuso migliaia di volte.

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Cosa scrive davvero Apple nelle FAQ

La risposta ufficiale definisce il pannello interno “meravigliosamente piatto e liscio”, con una tecnologia di finitura nano texture personalizzata pensata per ridurre riflessi e abbagliamenti e offrire una visione senza interruzioni. Poi arriva il passaggio tecnico: gli adesivi otticamente trasparenti permettono agli strati del display di scorrere mentre lo schermo si piega, riducendo al minimo lo stress e la piega stessa.

Il verbo scelto è “minimizzare”, non “eliminare”. E questa differenza, per chi legge con attenzione, vale più di qualsiasi slogan. Apple non dichiara in nessun punto che la piega sia assente, si limita a spiegare quali accorgimenti sono stati adottati per renderla meno percepibile. Nel comunicato stampa del prodotto il concetto viene ribadito ancora più esplicitamente: la finitura nano texture premium riduce riflessi e abbagliamenti creando una superficie opaca che minimizza la visibilità della piega ed è piacevole al tatto.

Tradotto: la superficie matte serve anche a nascondere. Meno riflessi significa meno luce che rimbalza sull’avvallamento centrale, quindi un segno meno evidente all’occhio. Un trucco intelligente, ma pur sempre un trucco ottico.

Cerniera, materiali e il numero che manca

Sul fronte della resistenza meccanica, la cerniera di iPhone Duo viene descritta come capace di offrire una resistenza fluida e bilanciata per un’affidabilità a lungo termine. Un componente complesso, composto da oltre 100 elementi distinti. Sotto il pannello, poi, trovano posto delle nervature di supporto e un pannello in titanio pensato per irrigidire la struttura e distribuire le sollecitazioni.

Manca però un dato che molti si aspettavano di leggere. Da nessuna parte, né nel comunicato stampa né sulle pagine del sito, Apple indica il numero di cicli di apertura e chiusura che il dispositivo è in grado di sopportare. È un’assenza che salta all’occhio, soprattutto guardando alla concorrenza diretta.

Samsung, per esempio, quel numero lo dichiara apertamente. Il nuovo Galaxy Z Fold8, che condivide con il modello di Cupertino la stessa impostazione a libro, è certificato per 500.000 piegature. Un riferimento concreto, verificabile, che i potenziali acquirenti possono usare per farsi un’idea della durata nel tempo. Su iPhone Duo, almeno per ora, tocca fidarsi delle descrizioni qualitative.

Chi vuole toccare con mano dovrà comunque attendere poco. I preordini di iPhone Duo aprono il 16 ottobre, mentre la disponibilità effettiva nei negozi è fissata per il 23 ottobre. Sarà quello il momento in cui le prime prove sul campo diranno quanto la piega si vede davvero, con lo schermo acceso e con lo schermo spento.