iPhone 18 Pro e Pro Max ufficiali: Apple punta su A20 Pro, Siri AI e camera ad apertura variabile

Apple ha ufficializzato iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, due smartphone che non rivoluzionano il design rispetto alla generazione precedente, ma introducono cambiamenti importanti soprattutto sul fronte delle prestazioni, dell’intelligenza artificiale, dell’autonomia e della fotografia.

Una delle differenze immediatamente visibili riguarda i colori. Apple propone un nero particolarmente profondo, una variante Burgundy con sfumature che richiamano rosso, viola e ciliegia, la classica finitura argento e il nuovo Glacier Blue, un azzurro ghiaccio molto chiaro che tende quasi al bianco.

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Apple A20 Pro, nuova NPU e Siri AI

A muovere entrambi i modelli c’è il nuovo Apple A20 Pro, dotato di una CPU a 6 core. Due di questi vengono indicati come super core e possono garantire prestazioni fino al 20% superiori. Il chip è realizzato con un processo produttivo appartenente alla classe dei 2 nanometri. Apple non ha indicato esplicitamente il produttore, anche se le informazioni disponibili fanno pensare al processo di TSMC.

Anche il comparto grafico compie un salto in avanti. La GPU dispone di 7 core e può raggiungere prestazioni fino al 40% superiori. La nuova NPU dedicata ai calcoli di intelligenza artificiale sale invece a 32 core, con una potenza di elaborazione dichiarata doppia rispetto alla precedente generazione.

Proprio l’intelligenza artificiale occupa un ruolo centrale nei nuovi iPhone. Apple porta finalmente al debutto Siri AI, integrata nell’ecosistema Apple Intelligence.

Cambiano anche raffreddamento e gestione termica. Apple utilizza una nuova tecnologia di packaging che permette di collegare direttamente processore e memoria alla vapor chamber. Quest’ultima è stata inoltre ampliata fino a tre volte rispetto a quella utilizzata sulla generazione precedente.

Autonomia fino a 45 ore e ricarica più rapida

Il nuovo chip ha permesso ad Apple di intervenire anche sui consumi. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, iPhone 18 Pro raggiunge 36 ore di riproduzione video locale continuativa, un valore superiore persino a quello di iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max arriva invece fino a 45 ore di riproduzione video. Considerando un utilizzo misto più vicino alla quotidianità, Apple dichiara rispettivamente 24 ore per iPhone 18 Pro e 30 ore per il Pro Max.

Non sono state comunicate le capacità effettive delle batterie, quindi al momento non è possibile stabilire se siano cambiate rispetto alla generazione precedente.

Fa un passo avanti anche la ricarica cablata. I nuovi iPhone possono raggiungere il 50% in circa 15 minuti, mentre cinque minuti collegati al caricatore sono sufficienti, secondo Apple, per ottenere fino a sei ore di riproduzione video.

Fotocamera con apertura variabile e taglio da 2 TB

Il comparto fotografico introduce diverse novità software, tra cui l’istogramma in tempo reale, ma il cambiamento hardware più importante riguarda l’arrivo dell’apertura variabile.

Il sistema sfrutta sei lamelle, ciascuna più sottile di un capello umano, che permettono di modificare fisicamente l’apertura dell’obiettivo. La funzione è presente sia su iPhone 18 Pro sia su iPhone 18 Pro Max, mentre le indiscrezioni precedenti ipotizzavano un’esclusiva per il modello più grande.

Apple ha parlato inoltre di una nuova fotocamera principale da 48 MP. Questa definizione potrebbe indicare anche un aggiornamento del sensore, ma al momento non sono disponibili elementi sufficienti per confermarlo.

Per quanto riguarda i prezzi, iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro nella configurazione da 256 GB, mentre per iPhone 18 Pro Max servono almeno 1.639 euro, sempre con 256 GB di memoria interna. Il prezzo sale sensibilmente scegliendo il taglio più capiente: iPhone 18 Pro Max con 2 TB di memoria arriva a 3.139 euro.

I preordini partiranno il 12 settembre, mentre la disponibilità ufficiale è prevista dal 18 settembre.