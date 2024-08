L’operatore telefonico italiano Vodafone ha dalla sua parte un vasto catalogo di offerte di rete mobile dedicate a tutti i suoi nuovi clienti. Per queste ultime settimane, in particolare, i nuovi clienti avranno accesso presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore tantissime offerte mobile di rilievo, con tanto da offrire e con un costo per il rinnovo mensile che parte da appena 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

Passa a Vodafone in estate con tante offerte mobile super vantaggiose

In questi ultimi giorni presso alcuni negozi fisici autorizzati Vodafone, i nuovi clienti potranno accedere ad una valanga di super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, per queste ultime settimane d’estate, l’operatore sta proponendo nei suoi negozi fisici l’attivazione di tante offerte piuttosto convenienti e che hanno un prezzo che parte da appena 6,99 euro al mese.

Una delle offerte disponibili all’attivazione è la ormai nota Vodafone Silver. Quest’ultima è disponibile in diverse versioni e una di queste è per l’appunto quella con un costo da 6,99 euro al mese. Nello specifico, nel bundle sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 GB per navigare con connettività 5G , sms illimitati verso tutti e anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.

Questa versione sarà attivabile scegliendo come metodo di pagamento Smart Pay. Scegliendo come metodo di pagamento il credito residuo, sarà disponibile una seconda versione di Vodafone Silver ma ad un prezzo di 7,99 euro al mese. Il bundle incluso è lo stesso della versione precedente. Ricordiamo che la maggior parte di queste offerte proposte dall’operatore sono di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.