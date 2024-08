Vodafone Silver al comando: le due offerte con GIGA in regalo partono da 7€

Per Vodafone è sempre un gioco da ragazzi mettere in difficoltà le grandi realtà ed infatti ci riesce periodicamente. Quello che è un tempo era il gestore di riferimento nel mondo della telefonia mobile, negli ultimi anni ha perso un po’ di smalto a causa dei gestori virtuali e della grande attività di Iliad. Ora però il provider anglosassone vuole riprendersi quello che era suo ed è per questo motivo che sta lanciando ancora una volta le sue offerte Silver.

Queste diventano disponibili ancora una volta dopo il grande periodo visto a fine 2023. Da quel momento tanti utenti hanno aspettato che tornassero disponibili ed eccole qui: le Silver sono di nuovo in pista.

Vodafone batte tutti con le migliori offerte in assoluto per agosto

La prima delle due garantisce al suo interno il meglio con minuti illimitati verso tutti, 200 messaggi e 100 giga. Il prezzo totale è di 7,99 € mensili, mentre nel caso della seconda offerta si arriva ad un totale di 9,99 € al mese. In questo caso però, oltre a minuti e messaggi che restano invariati, c’è un totale di 150 giga in 4G per navigare sul web.

Vodafone non permette a tutti di avere queste due offerte a disposizione e pertanto restringe il campo. L’azienda infatti vuole che solo coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale possano scegliere una delle due Silver.

L’obiettivo del gestore è quello di ottenere un gran riscontro in questo periodo ed è proprio per tale motivo che concede anche un gran regalo. Vodafone garantisce a tutti coloro che scelgono una delle due offerte Silver un quantitativo di 50 giga aggiuntivi da integrare con quelli già presenti nelle offerte. Tutto quello che bisogna fare sarà sottoscrivere il servizio di ricarica automatica chiamato SmartPay. Le offerte in questione inoltre per il primo mese sono in sconto e costano solamente 5 €.