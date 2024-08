Una delle offerte bomba disponibili dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile è senza ombra di dubbio quella denominata Very Esclusiva a 4,99 euro al mese. Si tratta infatti di una delle offerte più apprezzate dagli utenti e prorogata più volte dallo stesso operatore virtuale. In questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di questa offerta per almeno un’altra settimana. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga la sua super offerta mobile Very Esclusiva a 4,99 euro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di una delle sue offerte bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima è stata disponibile fino a qualche giorno fa e la sua disponibilità sarebbe dovuta terminare.

Come già detto, però, ora gli utenti avranno un’altra settimana di tempo per attivare questa offerta. Nello specifico, Very Esclusiva 4,99 euro sarà infatti a disposizione degli utenti almeno fino al prossimo 8 agosto 2024. L’offerta che ci troviamo di fronte è di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Insomma, gli utenti avranno quindi ancora del tempo per poter attivare questa super offerta mobile a basso costo di Very Mobile.