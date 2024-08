Vodafone batte Iliad con le Silver: costano 7,99 EURO

Con Vodafone che risiede sempre in alta classifica tra i gestori mobili, si va sul sicuro. Il provider colorato di rosso ha lanciato una nuova campagna promozionale basata su alcune offerte del passato.

A sorpresa infatti tornano le due offerte Silver che Vodafone aveva utilizzato per battere la concorrenza già durante la fine del 2023.

Vodafone batte tutti facilmente con le sue Silver: eccole qui

Per quanto riguarda Vodafone invece si tratta di due offerte che qualcuno ha già visto in passato e che racchiudono al loro interno il meglio. Le Silver sono tornate. Queste due promo garantiscono al loro interno gli stessi minuti e messaggi delle offerte di TIM, per cui telefonate senza limiti verso tutti e 200 SMS. La prima permette di arrivare fino a 100 giga in 4G tutti i mesi per 7,99 €, mentre la seconda arriva fino a 150 giga al mese per 9,99 €.

Dopo aver parlato abbondantemente delle offerte che i due colossi concedono agli utenti, bisogna parlare dei regali. Parlando di Vodafone, solo per il primo mese le persone che sceglieranno una delle due offerte potranno avere la possibilità di pagarle solo ed esclusivamente 5 €. Il primo pagamento al prezzo pieno avverrà dal mese successivo. Chi vuole inoltre aggiungere qualche giga alla sua offerta, deve solo scegliere il servizio di ricarica automatica SmartPay. Questo riesce ad aggiungere ad ognuna delle due offerte descritte ben 50 giga tutti i mesi.

In più c’è da ricordare che questo gestore offre le sue soluzioni mobili solo ad alcuni utenti. La battaglia di Vodafone sta avendo luogo soprattutto per dare del filo da torcere a quei gestori che stanno cercando in un certo qual modo di dominare e questi sono i virtuali e Iliad. Proprio per questo motivo a poter scegliere le Silver possono essere solo con loro che provengono da Iliad e appunto dai virtuali.