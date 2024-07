Criptovalute: nei primi 6 mesi del 2024 ci sono stati tantissimi furti

Il mondo delle criptovalute è sempre più variegato e popolato. Anche le persone che non ne capivano nulla adesso si stanno cimentando in quest’ambito, il quale però non è esente da problemi. Stando a quanto riportato infatti durante i primi sei mesi del 2024 degli hacker sarebbero stati in grado di sottrarre fino ad 1,38 miliardi di dollari in criptovalute.

L’anno scorso i furti equivalevano a circa 657 milioni di dollari, praticamente la metà rispetto ad ora. Questo lascia capire che servono delle misure di sicurezza molto più alte per evitare che tutto ciò accada. Gli attacchi sono infatti di dimensioni sempre più grandi e il rialzo dei prezzi delle cripto non fa altro che rendere il tutto ancor più allettante per i criminali del web.

L’attenzione dovrebbe essere molto più costante in quanto la minaccia dei furti in quest’ambito assume caratteri sempre più crescenti. Le criptovalute sono infatti l’obiettivo di diversi criminali. Gli utenti che vogliono proteggere il loro portafoglio virtuale devono adottare delle misure di sicurezza ben precise.

Ecco alcuni consigli molto interessanti per proteggere le proprie criptovalute

Le persone che non vogliono vedere scomparire i loro Bitcoin o le altre criptovalute che hanno nel portafoglio virtuale, devono stare molto attente.

In primo luogo serve affidarsi a portafogli digitali che siano affidabili impostando delle password univoche e molto complesse. L’attenzione ai siti web e alle applicazioni che poi vengono collegate proprio al portafoglio in questione deve essere massima, visto che è da lì che arrivano spesso i furti.

Un altro aspetto fondamentale è mantenere aggiornato il software del proprio dispositivo ma anche quello del proprio portafoglio digitale. Non bisogna mai e poi mai cliccare poi sui collegamenti sospetti o scaricare dei file da fonti che non siano riconosciute. Infine è consigliabile fare un backup regolare del proprio wallet proprio per evitare brutte sorprese.