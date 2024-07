OnePlus ha svelato l’elenco completo dei prodotti che verranno presentati al Summer Launch Event. Si tratta di un evento estivo che si terrà in Italia. Nello specifico a Milano il 16 luglio alle 15:00. Il Summer Launch Event verrà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube di OnePlus e vedrà la presentazione di quattro nuovi prodotti. Il primo è il Nord 4, il primo smartphone completamente in metallo dell’era 5G.

Il dispositivo, conosciuto a livello globale come OnePlus Ace 3V, ha già suscitato molto interesse. Ciò grazie alle indiscrezioni sulle specifiche tecniche e alle immagini trapelate. Il telefono dovrebbe essere dotato di un display OLED da 6,74 pollici. La risoluzione sarà 1,5K. Inoltre, avrà frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore sarà probabilmente uno Snapdragon 7 Plus Gen3. Mentre il comparto fotografico posteriore includerà una fotocamera principale da 50 megapixel. Sarà presente anche una ultragrandangolare da 8megapixel. La camera anteriore sarà da 16megapixel. La batteria, da 5500mAh, supporterà la ricarica rapida a 100 W.

I nuovi dispositivi in arrivo per OnePlus

Il secondo prodotto è il Pad 2, un nuovo tablet di punta progettato per migliorare la produttività degli utenti. Accanto a questi, verranno presentati i OnePlus Nord Buds 3 Pro, un set di auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile, e il Watch 2R. Ovvero uno smartwatch leggero dotato di Wear OS.

In occasione dell’evento, OnePlus ha collaborato con il produttore di borse e valigie TUMI per creare una limited edition di prodotti co-branded ispirati al Nord 4. Suddetta edizione speciale include la Voyageur Persia Crossbody Bag e la 19 Degree Aluminium International Carry-on. Ovvero una valigia realizzata in alluminio che richiama il design monoblocco in metallo del Nord 4.

Chi preordinerà suddetto dispositivo OnePlus avrà l’opportunità di ricevere in esclusiva la Persia Crossbody Bag co-branded, fino a esaurimento scorte. Inoltre, alcuni fortunati utenti che preordineranno il OnePlus Nord 4 potranno vincere tramite estrazione casuale la TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on. Il premio sarà anche messo in palio tra la community che parteciperà all’evento di lancio.