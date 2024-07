Iliad domina con le sue 2 offerte fino a 250 GB

Iliad risponde alla concorrenza ogni mese ma durante questo luglio lo fa con due offerte maestose, entrambe piene di opportunità. Come dimostra il suo buon nome, anche questa volta il gestore proveniente dalla Francia si afferma tra i primi in assoluto. Il merito ovviamente è delle sue offerte che non hanno mai cambiato prezzo, seguendo una politica che va avanti fin dal 2018.

Dopo le tante offerte che sono servite allo scorso mese a celebrare il suo sesto compleanno, Iliad mette in circolazione una delle sue vecchie promo leader: la Giga 180. Oltre a questa è rimasta disponibile anche un’offerta della gamma Flash, una delle migliori in assoluto sia per i prezzi che per i contenuti offerti mensilmente.

Iliad: sono disponibili la Giga 18 e la Flash 250 con tutto incluso e il 5G

Partendo proprio dalla Giga 180, questa, che ha un prezzo di 9,99 € mensili per sempre, garantisce chiamate e messaggi senza limiti verso tutti con 180 giga in 5G tutti i mesi.

La seconda offerta è ancora più clamorosa siccome offre ancora di più. Ecco la Flash 250, una soluzione che era già disponibile a giugno insieme ad altre due soluzioni della stessa famiglia. Iliad ha ritenuto opportuno lasciarla disponibile con tutti i suoi contenuti migliori e con il solito prezzo: 11,99 € mensili per sempre. Al suo interno anche questa offerta vanta minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G per navigare in Internet ogni mese.

Un altro grande vantaggio che solo Iliad predispone per i suoi utenti riguardo la fibra ottica, accessibile con un grande sconto solo per coloro che hanno un’offerta mobile che va da 9,99 € al mese a salire. Chi sottoscrive una delle due offerte appena descritte poco più in alto, può quindi avere uno sconto di 5 € al mese sulla fibra per la casa, pagando solo 19,99 € al mese per sempre.