La possibilità di personalizzare le applicazioni è sempre più apprezzata dagli utenti. Così in questo contesto anche WhatsApp non fa eccezione. L’ultima novità in questo ambito è la cosiddetta “modalità rossa“. Ovvero una funzione che consente di modificare il colore dell’icona della piattaforma da verde a rosso. Tale cambiamento, anche se può sembrare semplice, ha già attirato l’attenzione di molte persone online. Per la maggior parte desiderose e curiose di dare un tocco unico al proprio dispositivo.

Come attivare la modalità rossa su WhatsApp

Per attivare questa modalità, il processo è semplice e alla portata di tutti. Innanzitutto, è necessario trovare e scaricare un’icona di WhatsApp in rosso. Preferibilmente in formato .png. così da assicurarsi che l’immagine mantenga una buona qualità. Una volta ottenuta la foto, si dovrà scaricare un’applicazione di terze parti chiamata Nova Launcher, disponibile negli store virtuali di app. Quest’ ultima è uno strumento molto versatile che permette di personalizzare vari aspetti del design del proprio telefono, comprese le icone delle applicazioni.

Dopo aver installato Nova Launcher, la procedura per cambiare il colore dell’icona di WhatsApp è piuttosto intuitiva. Si inizia tenendo premuta il logo verde dell’ app fino a quando non appare un piccolo menu di opzioni. Da qui, si seleziona l’icona della matita che permette di modificare l’immagine della moniatura. Nella nuova schermata, si sceglie l’opzione “Cambia immagine” e si seleziona dalla galleria del telefono la foto rossa precedentemente scaricata. Una volta confermata la scelta, il logo di WhatsApp cambierà colore, passando dal classico verde al nuovo rosso.

Questo metodo permette di adottare la modalità rossa, ma offre anche la libertà di cambiare l’icona di WhatsApp con qualsiasi colore o immagine desiderata. È un trucco che non implica alcuna modifica illegale o rischiosa. Si tratta di un procedimento assolutamente accessibile e sicuro per tutti gli utenti. La personalizzazione del logo è solo una delle tante possibilità offerte da NovaLauncher. La quale continua a guadagnare popolarità grazie alla sua capacità di trasformare completamente l’aspetto e l’esperienza d’uso dei dispositivi mobili.