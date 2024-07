Da sempre uno dei maggiori problemi inerenti YouTube per i creatori di contenuti e senza alcun dubbio, la musica protetta da copyright, la presenza di questo tipologia di brani infatti può bloccare la monetizzazione dei contenuti pubblicati sul tubo arrecando non pochi problemi al loro creatore, anche dal punto di vista legale.

Tutto ciò, ovviamente, obbligato i creatori di contenuti a prestare un enorme attenzione ai video caricati sul web la quale non sempre ha però garantito il ritorno sperato dal momento che spesso può capitare che qualche parte protetta da copyright possa sfuggire alle attenzioni di chi carica il contenuto, a tal proposito proprio recentemente una novità positiva in favore dei creatori di contenuti è arrivata e a comunicarle direttamente YouTube stessa.

Erase song

Nella giornata di ieri, YouTube, ha reso disponibile un tool dal nome citato sopra che consente l’eliminazione in automatico degli audio protetti da copyright, senza però intaccare minimamente il resto dell’audio, come ad esempio la voce del soggetto magari sovrapposta alla musica protetta da copyright.

Si tratta di un programma molto complesso che sfrutta particolari algoritmi di intelligenza artificiale che riescono a capire i flussi audio legati alla musica protetta da copyright e a eliminarli senza intaccare però il resto dell’audio, a confermare il tutto è stato lo stesso direttore generale di YouTube con l’azienda che ha reso disponibile tale strumento per tutti.

Ovviamente questo software non è esente da errori ciò non toglie che rispetto alla prima versione il miglioramento è stato netto ed evidente, ciò nonostante è ancora possibile incappare in alcuni errori o in alcune parti non trattabili che vengono però segnalate all’utente con il consiglio di sostituire completamente l’audio con uno non protetto da copyright.

Senza alcun dubbio si tratta di una novità che sarà gradita a tutti i creatori dei contenuti dal momento che il copyright è uno degli elementi più temuti da tutta la community che lavora sul tubo.