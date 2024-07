BMW R 1300 GS Adventure: la maxi enduro pensata per i viaggi

BMW ha svelato la sua ultima creazione nelle maxi enduro, la BMW R 1300 GS Adventure. La moto è stata progettata per gli amanti dell’avventura e del turismo a lungo raggio, per donare loro la massima adrenalina ed il confort migliore. Il modello è la versione più “estrema” della gamma GS ed ha un design imponente, robusto, adatto ad ogni strada e ricco di tecnologia per una guida eccezionale in ogni frangente.

La BMW R 1300 GS Adventure è diversa da tutte le altre. La moto si distingue per il suo grande serbatoio da 30 litri, visibile al primo sguardo, che consente una grandiosa autonomia. Sopra il serbatoio sono stati installati i tre elementi di fissaggio del portabagagli, posizionati in modo strategico ed attento per facilitare il rifornimento e l’accesso al vano di ricarica dello smartphone. Per proteggere il pilota dalle intemperie, la moto ha un parabrezza bello ampio, unito a due grandi deflettori antivento trasparenti. Anche il faro è stato modificato e in questa versione la BMW prevede una tecnologia full LED di serie che insieme ai fari supplementari garantisce una perfetta illuminazione quando si viaggia di notte.

Meccanica sublime e diverse modalità di guida per la nuova maxi enduro BMW

La base meccanica della BMW R 1300 GS Adventure è la stessa della R 1300 GS standard. Troviamo infatti motore bicilindrico boxer di 1,3 litri che eroga 107 kW (145 CV) a 7.750 giri/min. Il telaio invece è a guscio in lamiera d’acciaio ed ha un livello di rigidità nettamente superiore rispetto alla versione precedente livelli di rigidità superiori rispetto al modello precedente. Il telaietto posteriore è poi caratterizzato da una struttura tubolare reticolare in alluminio che aggiunge al contempo una certa robustezza e leggerezza.

Le sospensioni della R 1300 GS Adventure includono l’EVO Telelever nella parte anteriore e l’EVO Paralever nella zona posteriore. Le modalità di guida della maxi Enduro BMW sono straordinarie e diversificate. Troviamo “Rain” e “Road” quando si viaggia in autostrada o comunque su un suolo normale, “Eco” per massimizzare l’autonomia e “Enduro” per l’uso fuoristrada e per le avventure più estreme.

La BMW R 1300 GS Adventure, per i viaggiatori, prevede un bauletto in alluminio da 37 litri e nuove valigie in alluminio con una capacità totale di oltre 73 litri. La moto è acquistabile in 4 varianti diverse, tutte accattivanti. Si parte dal “semplice” modello base, poi si ha la Triple Black, la GS Trophy e la Option 719 Karakorum. Il prezzo iniziale è di 24.050 euro che sale man mano che si scelgono gli optional.