Smart #1 e #3: nuove funzionalità incluse negli ultimi modelli

Gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air) stanno diventando una caratteristica sempre più comune nelle moderne auto, ormai li troviamo ovunque. Non sono applicati per caso ovviamente, ma permettendo alle case automobilistiche di migliorare le funzionalità delle proprie vetture e di introdurre nuove opzioni senza dover ripassare per le officine (aspetto importantissimo). Questo sistema è stato applicato per la prima volta dalla Tesla di Musk e adesso molte altre case automobilistiche seguono tale esempio, compresa la Smart. La società, infatti, mette a disposizione della clientela un nuovo aggiornamento per i modelli Smart #1 e Smart #3.

L’aggiornamento è il quinto per la nuova gamma “#” di Smart. L’update serve ad aggiungere alle vetture una serie di nuove funzioni e ad ottimizzare le già presenti per migliorare la sicurezza e il comfort di guida. Tramite l’aggiornamento si accede a funzioni ESP estese, si hanno i fari adattivi, una gestione ottimizzata del recupero dell’energia e si ricevono anche gli annunci in tempo reale sul traffico.

Aggiornamento per le # Smart

L’aggiornamento comprende anche l’importante funzione Vehicle-to-Load. Essa permette alla batteria dei veicoli Smart di fornire energia a dispositivi esterni. La società ha inoltre aggiunto la rigenerazione a bassa energia, che consente un recupero più delicato e meno invadente, andando ad implementare il comfort per ogni singolo passeggero.

L’aggiornamento permette anche di accedere a nuovi suoni per la Smart #1, con nuovi effetti per gli interni della #1 Premium e suoni di simulazione del motore per la #1 BRABUS e la #1 Launch Edition. Ora è poi possibile possibile personalizzare l’avatar del sistema Smart Companion, scegliendo tra la furba volpe o il ghepardo, visualizzandolo o in animazione o in modo statico.

Nell’aggiornamento è poi compresa la visualizzazione “picture-in-picture” della telecamera a 360 gradi. Questa opzione può essere posizionata quando si vuole sullo schermo centrale. A che serve? A migliorare la flessibilità e a semplificare i parcheggi e le manovre. La serie di funzioni proposte con l’aggiornamento Smart mostra come gli OTA possano significativamente migliorare l’esperienza di guida. La società continua ad innovarsi e a proporre ai suoi utenti veicoli sempre più tech e completi per donare loro il totale e semplice controllo della propria auto.