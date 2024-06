Ormai la tecnologia con il tempo è riuscita ad evolversi e continua a farlo in un modo molto veloce. Normalmente anche le più esperte del settore a volte non notano dei piccoli difetti che possono accadere, questo è successo con Microsoft.

Infatti si sono riscontrate delle rivelazioni non volontarie riguardo dei vantaggi che agiscono sugli account locali.

Microsoft, quali vantaggi?

Non tutte le persone conoscono al meglio il famoso sistema operativo Windows 11, ma soprattutto non tutti sanno che c’è la possibilità di accedere a quest’ultimo con un account locale. Però rimane sempre consigliato da Microsoft un utilizzo di un loro account verificato. Recentemente una pagina di supporto di quest’ultima ha fornito tutti i vantaggi di passare da un account locale ad uno Microsoft.

Nella pagina sono esposti i vari vantaggi e scegliendo l’account locale, il relativo utente doveva rinunciare ad alcune delle funzioni importanti molto utili per chi vuole utilizzare a pieno l’ecosistema Microsoft. Per la sicurezza invece c’è la disponibilità di sincronizzare i file tra dispositivi e la possibilità di esportare le impostazioni personalizzate su altri PC. Questi nominati sono tutti dei buon vantaggi, però leggendo più attentamente il documento pubblicato da Microsoft sembrerebbe spiegare involontariamente agli utenti i benefici di utilizzare un account locale.

Per esempio un account locale creato su un relativo dispositivo non necessita di una connessione ad Internet per il successivo accesso. Oltre ad essere indipendente dagli altri servizi e non collegato al rispettivo cloud.

Come spiegato poco fa le varie personalizzazioni e applicazioni sono limitate solo per quel dispositivo. Mentre l’account Microsoft viene associato ad una relativa email e password utile per tutto.

Quindi le ragioni per le quali si può utilizzare un account Microsoft, possono rappresentare i vari motivi per l’utilizzo di un account locale.

Inoltre un account locale, visto il non utilizzo della connessione Internet, riduce il rischio di sottrazione di dati.