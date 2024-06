Sono molti i cambiamenti che si stano adoperando attualmente nel mondo delle automobili, in modo da aver fissato un obiettivo, ovvero un veicolo sempre migliore. Con la tecnologia questo obiettivo sembra costantemente non aver problematiche. C’è soprattutto un veicolo che attualmente sta subendo un cambio di look, ovvero la Nissan Leaf.

Questo modello si sta preparando per passare ad un SUV, cambiando finalmente il suo look ormai uguale da anni.

Nissan Leaf, cambio di look?

Infatti come detto prima la famosa Nissan Leaf è pronta per esibirsi con un look nuovo ritrovato in quello da SUV. Queste sono le idee che hanno per la prossima generazione della vettura che a quanto pare diventerà molto più grande.

A fornire queste informazione soprattutto sulle novità della nuova Nissan Leaf sono proprio gli inglesi di Auto Express Magazine. All’inizio del 2024 è stato proprio Makoto Uchida a spiegare e dare indicazioni sul concept Chill-Out, svelato nel 2021, il quale avrebbe condotto la prossima generazione della Nissan Leaf.

Riguardo invece al render pubblicato della Nissan Leaf, esso si ispira molto al prototipo di tre anni fa, avente una linea del tetto in stile coupé, un portellone posteriore avente un’altezza importante e quasi verticale, tutto in stile SUV crossover. Spostandoci nella parte frontale della macchina il muso sarà molto più appuntito, avente dei fari diversi. In questo modello si da molta libertà alle luci con forma a boomerang e alla griglia V-motion nera. Esso prende molta ispirazione dalla famosa Reanult-Nissan AmpR Medium, facente spazio ad un motore elettrico da 217 cavalli con una batteria da 60 kWh, ed un’autonomia di almeno 450 km.

Spostandoci invece all’interno della vettura, essa sarà equipaggiata con un nuovo sistema di infotainment visto e già trovato sulla nuova Nissan Qashqai 2024. Riguardo le tempistiche la nuova Nissan Leaf dovrebbe essere svelata a fine 2025. Invece il prezzo del veicolo si dovrebbe aggirare intorno ai 30.000 euro di partenza.